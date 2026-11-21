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Sabtu sore yang patut dikenang bagi Inter.

Di Stadio Breda di Sesto San Giovanni, yang dipadati suporter tim tamu, Inter Under 23 mengalahkan pemuncak klasemen Potenza 2-1.

Mosconi mengirim umpan kepada Marello, yang mengontrol bola dengan kaki kiri lalu menuntaskannya dengan kaki kanan untuk membawa tuan rumah unggul.

Selleri mencetak gol penyama kedudukan sementara dengan menyarangkan bola dari jarak dekat setelah Prestia membelokkan umpan silang Petrungaro.

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Pada menit ke-53 babak kedua, Melgrati menepis penalti Castorani yang diberikan setelah bola hasil tembakan Petrungaro dari luar kotak penalti mengenai lengan Fiordilino.

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Sepuluh menit menjelang menit ke-90, Vecchi memasukkan Mancuso dan Agbonifo, yang merancang serangan untuk gol penentu kemenangan yang dituntaskan lewat tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti ke tiang dekat.

Berkat tambahan tiga poin ini, Inter Under 23 kini mengoleksi 23 poin di klasemen, sama seperti Monopoli dan Sorrento, dan hanya berada di belakang Potenza (35) serta Bari (26).

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Pada Rabu, 25 November, tim kedua Inter bertandang ke markas Audace Cerignola untuk menjalani laga tunda Serie C Grup C.

RINCIAN PERTANDINGAN:

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INTER U23-POTENZA 2-1

PENCETAK GOL: 16' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I).

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INTER UNDER 23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Tosto; Aidoo (80' Mancuso), Kaczmarski (87' Re Cecconi), Fiordilino (87' Bovo), Marello; Mosconi (80' Agbonifo), Charlys; Zuberek (64' Fumagalli). (Cadangan: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Stante, Sorino, Garonetti, Jakirovic). Pelatih: Vecchi.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (79' Adjapong); Castorani (68' Ghisolfi), Bando, De Marco (79' Franzolini); Petrungaro, Selleri (68' Murano), D'Auria. (Cadangan: Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Staver, dos Santos). Pelatih: Tisci.

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WASIT: Tropiano.

KARTU KUNING: Aidoo (I), Zuberek (I), Bura (P), Kaczmarski (I), Agbonifo (I).

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Sementara itu, tim Primavera Inter menang 2-0 atas Juventus dalam derby d'Italia berkat gol kapten Kukulis melalui sundulan pada satu babak dan gol Grisoni Fasana lewat serangan balik pada babak lainnya.

Tim Under 20 Inter asuhan Emiliano Bigica pun naik ke puncak klasemen dengan 22 poin dari 11 pertandingan liga.

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RINCIAN PERTANDINGAN:

INTER-JUVENTUS 2-0

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PENCETAK GOL: 41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I).

INTER: Farronato, Breda, La Torre, D’Agostino, Kukulis (64' Strand), Vukaj (74' Moressa), Virtuani (64' Grisoni Fasana), Moranduzzo (83' Lissi), Franchi (74' Konteh), Rocca, Mackiewicz. (Cadangan: Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli). Pelatih: Bigica.

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JUVENTUS: Huli, Borasio (72' Bamballi), De Brul, Reynaud, Repciuc (79' Samb), Vallana (79' Keutgen), Ceppi, Beydts, Tiozzo (72' Santa Maria), Sosna (58' Lopez), Bracco. (Cadangan: Nava, Gielen, Precupanu, Milia, Sylla, Bellino). Pelatih: Spanò.

WASIT: Galiffi.

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KARTU KUNING: De Brul (J), Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I).