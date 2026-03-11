Inter, Thuram pulih untuk laga melawan Atalanta. Bastoni diragukan, Lautaro menargetkan Fiorentina

Ruangan perawatan di Inter perlahan-lahan mulai kosong. Berikut ini pembaruan menjelang pertandingan berikutnya melawan Atalanta: menurut Sky, Lautaro Martinez kemungkinan akan kembali sebelum jeda, atau di Florence melawan Viola atau melawan Roma, pertandingan yang akan digelar setelah jeda untuk tim nasional, di mana pemain Argentina itu mungkin dipanggil oleh Scaloni untuk bermain di Finalissima melawan Spanyol. Upaya akan tetap dilakukan untuk Fiorentina, begitu pula untuk Hakan Calhanoglu, yang absen karena cedera otot.

KONDISI THURAM DAN BASTONI - Marcus Thuram, di sisi lain, akan kembali pada Sabtu melawan Atalanta: ia sudah mulai berlatih pada Senin, terus berlatih kemarin, dan hari ini sudah bergabung dengan tim, setelah pulih dari demam yang membuatnya absen dalam derby. Untuk Alessandro Bastoni, kita harus menunggu, dia harus pulih dari cedera: akan membutuhkan beberapa hari untuk mengetahui apakah dia akan bermain melawan Atalanta.

JADWAL - Inter saat ini terlibat dalam 2 kompetisi: Serie A dan Coppa Italia. Berikut adalah pertandingan-pertandingan berikutnya yang telah ditetapkan hingga saat ini yang akan dimainkan Inter:

14/03/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Atalanta (Inter - Atalanta)

Pada 22/03/2026 pukul 20:45 di Serie A melawan Fiorentina (Fiorentina - Inter)

Pada 05/04/2026 pukul 20:45 di Serie A melawan Roma (Inter - Roma)

Pada 12/04/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Como (Como - Inter)

Pada 19/04/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Cagliari (Inter - Cagliari)

Pada 21/04/2026 pukul 21:00 di Coppa Italia melawan Como (Inter - Como)

Pada 26/04/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Torino (Torino - Inter)

Pada 03/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Parma (Inter - Parma)

Pada tanggal 10/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Lazio (Lazio - Inter)

Pada 17/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Verona (Inter - Verona)

Pada 24 Mei 2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Bologna (Bologna - Inter)