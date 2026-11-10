Inter tetapkan tenggat Natal untuk perpanjangan kontrak Hakan Calhanoglu karena tuntutan gaji menghambat negosiasi

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Hakan Calhanoglu dan Inter telah resmi memulai negosiasi kontrak baru. Kedua pihak ingin mencapai kesepakatan sebelum Natal. Namun, gelandang asal Turki itu dan klub Serie A tersebut masih harus mengatasi kendala finansial yang signifikan sebelum kesepakatan dapat dituntaskan.

Iklan

Pembicaraan kontrak dimulai

Inter dan Calhanoglu secara resmi telah membuka negosiasi mengenai kontrak baru di Giuseppe Meazza. Kedua pihak dikabarkan ingin melanjutkan kerja sama mereka yang sukses dan menghindari ketidakpastian di masa depan.

Menurut La Gazzetta dello Sport, kesepakatan bahkan bisa tercapai sebelum Natal. Namun, kedua pihak harus lebih dulu mencapai titik temu soal paket gaji sang gelandang. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu saat ini berlaku hingga Juni 2027. Ia menerima gaji bersih sekitar €6,5 juta per musim dari klub raksasa Italia tersebut.

Kekecewaan selama tur pramusim

Pembicaraan baru ini menyusul periode yang agak tegang antara pemain dan klub. Selama tur pramusim Inter di Australia pada Agustus, Calhanoglu secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya karena belum ada perkembangan terkait perpanjangan kontrak.

Sang gelandang menegaskan bahwa ia tetap memiliki ikatan yang kuat dengan Inter, kota Milan, dan para suporter. Meski demikian, ia menyatakan dengan tegas bahwa masa depan jangka panjangnya sepenuhnya berada di tangan klub.

Iklan Iklan

Sejumlah laporan menyebut pemain internasional Turki itu mulai khawatir bahwa dirinya tak lagi menjadi bagian sentral dari proyek jangka panjang Inter. Padahal, ia mendapat dukungan kuat dari Cristian Chivu dan tetap menjadi sosok penting di lapangan.

Topik Terkait

Kendala finansial yang harus diatasi

Hambatan utama dalam negosiasi saat ini adalah soal uang. Calhanoglu menginginkan kontrak baru berdurasi dua tahun dengan gaji yang sesuai dengan ekspektasi pemain papan atas.

Sebaliknya, Inter tengah berupaya mengurangi porsi tetap dari total pengeluaran gaji mereka. Para petinggi klub sangat berhati-hati untuk menawarkan kontrak jangka panjang bernilai besar kepada pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun.

Iklan

Selain itu, Calhanoglu belakangan mengalami masalah kebugaran. Gangguan akibat cedera ringan ini menambah kerumitan dalam pertimbangan finansial klub.

Mencapai kompromi penting

Dengan pembicaraan yang kini resmi dimulai, klub dan pemain sama-sama perlu menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Titik temu harus dicapai jika Calhanoglu ingin menandatangani kontrak sebelum masa liburan akhir tahun. Namun, hingga kesepakatan tercapai, masa depan jangka panjang Calhanoglu di Giuseppe Meazza masih belum pasti. Kedua pihak akan terus mengupayakan persyaratan yang menguntungkan dalam beberapa pekan mendatang.