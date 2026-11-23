Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Inter tampil gemilang sekaligus angkuh, dalam arti baik maupun buruk. Tim asuhan Chivu kembali terjerumus ke dosa besar pertama: kesombongan, yang membuat mereka membuang 2 poin di kandang Atalanta. Di sana, juara Italia itu unggul 2 gol sampai 3 kali: pertama saat skor 0-2 pada menit ke-32, lalu 1-3 pada menit ke-52, dan kembali 2-4 pada menit ke-75. Namun, secara luar biasa mereka justru membiarkan tim asuhan Sarri yang dilanda krisis pemain bertahan bangkit dan menyamakan skor menjadi 4-4 meski tampak jauh lebih lemah sepanjang pertandingan.

Namun, bagi yang tidak menonton pertandingan, ada satu statistik yang seolah menunjukkan sebaliknya: tembakan tepat sasaran (10 berbanding 6 untuk Atalanta), dengan Martinez melakukan penyelamatan tiga kali lebih banyak daripada Sportiello (6 berbanding 2).

Penyebabnya tidak begitu sulit dijelaskan. Inter, satu-satunya tim di antara 6 besar klasemen yang gagal menang, harus membayar mahal sikap merasa diri unggul dalam kedua fase permainan: saat menyerang, mereka menyia-nyiakan sejumlah peluang potensial dengan mencoba aksi-aksi indah yang tidak perlu, seolah selalu ingin membawa bola hingga ke gawang, sementara saat bertahan mereka memberi lawan terlalu banyak kesempatan.

Angka-angka tidak berbohong: Inter memiliki pertahanan terburuk di antara tim-tim di paruh atas klasemen, dengan 17 gol kebobolan di Serie A, hampir dua kali lipat Lazio (9). Selisih gol Inter adalah +15, lebih rendah daripada Lazio (+19) maupun Roma (+25), yang berada di atas mereka dalam klasemen dengan keunggulan masing-masing 3 dan 1 poin.

Iklan Iklan

Setelah menerima penghargaan Panchina d'oro, Chivu berbicara soal cara mengelola pertandingan. Ia memang mencoba melakukannya dengan mengganti Dimarco dan ketiga gelandang yang menjadi starter: Barella dan Mkhitaryan, setelah sebelumnya terpaksa mengganti Calhanoglu. Bagi gelandang pengatur permainan asal Turki itu, ini merupakan cedera otot ke-13 dalam 3 musim terakhir, catatan yang patut dipertimbangkan dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang berakhir pada Juni. Dengan Zielinski terganggu masalah kaki saat membela tim nasional, menarik untuk melihat siapa yang akan bermain di depan lini pertahanan pada Rabu malam di San Siro melawan klub Jerman, Stuttgart, pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions.

Topik Terkait

Mengenai protes atas tidak diusirnya Zappacosta dalam insiden penalti yang dikonversi Sucic dengan lompatan kecil ala Jorginho, serta penalti akibat pelanggaran Bastoni yang dieksekusi Kessié, bagaimanapun Inter gagal menang bukan karena wasit. Meski demikian, seandainya situasinya terbalik, pasti akan muncul gelombang polemik. Jika ada satu catatan untuk Maresca, mungkin ia terlalu sering meniup peluit: akibatnya, para pemain menjatuhkan diri karena kontrak sekecil apa pun. Jika tidak, mereka akan tetap berdiri dan permainan pun akan diuntungkan.

Kembali ke dosa besar berupa kesombongan, salah satu penjelasan awalnya terletak pada lambang juara Italia di dada mereka, yang belum berhasil dipertahankan tim mana pun sejak 2020, ketika Juventus kembali menjadi juara Italia dengan Sarri sebagai pelatih.

Iklan

Selain itu, tidak boleh diabaikan pula sikap merasa diri lebih hebat, atau setidaknya kesan yang ditunjukkan, oleh mereka yang datang dari liga dengan level lebih tinggi seperti Premier League. Dalam hal ini, di Sky Sport, "Zio" Bergomi menyalahkan Spence atas aksinya yang memberikan sepak pojok kepada lawan. Dari situ lahir sepak pojok berikutnya yang berujung pada gol De Ketelaere untuk mengubah skor menjadi 2-3. Di Dazn mantan gelandang asal Swiss, Behrami, juga dengan tepat melontarkan kritik keras kepada bek sayap Inggris yang pernah membela Genoa itu sebelum pertandingan ("Dia tampak seperti datang dari La La Land atau Hollywood, merasa dirinya bintang, padahal di sini dia pemain pendukung"), lalu selepas laga kepada rekan senegaranya, Akanji: "Masalahnya, dia membawa sikap ini dari Manchester City asuhan Guardiola, tim dominan yang bertahan dengan penguasaan bola. Namun, Inter adalah cerita lain. Dia selalu menunjukkan sikap seperti ini di tim nasional juga, tempat dia tidak pernah menjadi pemimpin dan, karena karakternya, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Itu juga terlihat dari ucapannya setelah kemenangan atas Como, ketika dia mengatakan tidak melihat sesuatu yang fenomenal pada tim asuhan Fabregas: Anda membela Inter dan membandingkan diri dengan Como? Keduanya berada di jalur yang sama sekali berbeda. Lalu, hal itu terlihat juga di lapangan. Anda masuk untuk membuat pertahanan lebih kokoh, tetapi justru kesulitan dan kehilangan pemain yang harus dijaga. Dengan kualitas yang dia miliki, saya tidak mengerti sejauh mana dia ingin melangkah sebagai pemain".

Chivu sudah mengidentifikasi masalah mental ini pada awal musim. Ia telah menyampaikan pesan jelas kepada para pemainnya ("Kita harus menjadikan kemenangan atas Como sebagai titik awal. Setelah berkali-kali bangkit dari ketertinggalan 2 gol, suatu saat kita juga akan mengalami hal serupa") dan mengulanginya dari bangku cadangan saat bertandang ke Bergamo ("Jangan bermain api!"), tetapi tampaknya ia belum berhasil menyelesaikannya. Solusi harus ditemukan. Jika tidak, selain membuang poin di klasemen, Inter juga berisiko menyia-nyiakan Scudetto. Apalagi Lazio asuhan Gattuso dan Roma asuhan Gasperini tengah menjadikan aspek mental sebagai salah satu kekuatan mereka.

Iklan

Contoh positif pemain yang datang ke Serie A dari Premier League dengan sikap yang tepat tidaklah sedikit, mulai dari gelandang Skotlandia McTominay di Napoli hingga penyerang Belanda Malen di Roma. Selain itu, Inter sudah memiliki penawar di dalam tim: selain kapten Lautaro yang baru kembali dari cedera, ada Pio Esposito. Alasannya bahkan tidak perlu dijelaskan: cukup dengarkan dia berbicara dan lihat dia bermain. Rendah hati dan tampil gemilang, atau dalam bahasa Inggris: low profile and high performance. Buktinya adalah 8 gol yang dicetaknya dalam 5 penampilan terakhir bersama Inter dan tim nasional Italia.