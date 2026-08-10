Inter tak menyerah: tawaran baru untuk memburu Diaby di Liga Arab Saudi

Inter Milan tidak mengibarkan bendera putih dalam perburuan untuk merekrut pemain Prancis Moussa Diaby, di mana klub Italia itu menyiapkan tawaran baru untuk meyakinkan Al Ittihad Saudi agar melepas winger-nya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", upaya pertama Inter yang mencapai 20 juta euro ditambah pemain tengah Albania Kristjan Asllani, tidak mendapat sambutan dari manajemen klub Jeddah tersebut yang menolak gagasan menyertakan pemain dalam transaksi tukar tambah itu.

Inter menempatkan perekrutan winger kanan di puncak prioritasnya pada tiga pekan terakhir bursa transfer, dan Diaby yang berusia 27 tahun tetap berada di puncak daftar targetnya, setelah upaya sebelumnya untuk merekrutnya pada Januari lalu gagal.

Pergerakan Nerazzurri ini bertepatan dengan masuknya Bayer Leverkusen Jerman ke jalur negosiasi, di mana klub Jerman itu menunjukkan kesiapan untuk mengajukan tawaran finansial murni tanpa barter, namun pemain Prancis itu hingga kini belum menunjukkan antusiasme terhadap gagasan kembali ke klub lamanya yang ia bela antara 2019 dan 2023 sebelum pindah ke Aston Villa.

Keraguan Diaby memberikan peluang baru bagi Inter untuk kembali dengan kuat ke meja negosiasi, karena para pejabat klub Italia itu berencana menaikkan nilai tawaran finansial mereka dalam upaya terakhir untuk meyakinkan Al Ittihad.

Hari-hari mendatang hingga pertengahan Agustus bisa menjadi penentu dalam menentukan nasib transaksi ini, di mana pelatih Cristian Chivu ingin menuntaskan urusan winger kanan yang telah lama ia nantikan.

Ketegasan ini datang di tengah kekosongan yang jelas ditinggalkan oleh kepergian pemain Belanda Denzel Dumfries, dan setelah gagalnya dua upaya untuk memperkuat posisi tersebut dalam satu bulan, sehingga perekrutan winger spesialis menjadi prioritas utama.

Selama masa persiapan, Chivu menggunakan Luis Henrique dan Andy Diouf di sisi kanan, dan Diouf adalah yang paling banyak dimainkan serta berhasil mencetak beberapa gol, yang terakhir melawan Juventus dalam laga persahabatan di Perth, meskipun ia menegaskan bahwa posisi ini bukan posisi aslinya. Ini adalah solusi sementara yang tidak mengubah rencana Inter dalam mencari winger kanan murni, di mana Diaby tetap menjadi target utamanya.