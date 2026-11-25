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Jurgen Klinsmann sedang gemar membuat perbandingan.

Mantan penyerang Jerman yang pernah membela Inter dan Stuttgart yang akan berhadapan di Liga Champions di San Siro itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Saat ini Pio Esposito selangkah di depan Nicolò Tresoldi, tetapi Tresoldi punya bakat luar biasa. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat apakah ia bisa naik ke level berikutnya, tetapi saya sangat yakin ia bisa. Kehadirannya akan sangat penting bagi kedua negara, Italia dan Jerman, tetapi keputusan seperti itu harus diambil dengan hati. Itu keputusan pribadi yang harus dihormati".

"Saya tergila-gila pada Pio Esposito, ia sungguh luar biasa. Bagi saya, ia mirip Aldo Serena: ia selalu berada di posisi yang tepat, kuat dan cerdas saat melindungi bola serta mencetak gol. Saya lebih piawai membaca ruang, banyak berlari, dan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan: saya agak lebih mirip Thuram, begitulah".

"Chivu punya tiga pemain kelas berat di lini depan: selain Pio, Thuram sudah kembali menemukan ritmenya dan, sedikit demi sedikit setelah cedera, Lautaro akan kembali ke level yang kita kenal. Sekarang masih November. Tim ini harus tetap bersaing pada musim semi, ketika segalanya melaju dengan kecepatan 200 km/jam".

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"Selama masih bermain di semua kompetisi, terutama Liga Champions, memiliki tiga pemain luar biasa dan melakukan rotasi adalah hal yang baik. Dengan begitu banyak pertandingan, Anda tidak bisa hanya mengandalkan satu pasangan pemain inti. Namun, jika tersingkir, semangat tim bisa sedikit terancam karena ketiganya memang ambisius dan ingin selalu bermain. Lalu, siapa yang Anda sisihkan? Marcus punya karakteristik unik, Lautaro adalah wajah Inter, dan Pio membuat Italia gembira".

"Fuhrich sedikit mengingatkan saya pada sahabat saya, Alessandro Bianchi: Anda tidak pernah tahu ke arah mana ia akan bergerak. Ia selalu bisa berbahaya dan menghasilkan banyak assist".

"Di Stuttgart saya menjadi pesepakbola sejati, dan kenangan terakhir saya di sana adalah final Piala UEFA yang kami kalahkan dari Napoli pada 1989: kami bisa saja menang, tetapi pembeda saat itu adalah Diego Armando Maradona. Saya masih ingat bagaimana ia menimang-nimang bola saat pemanasan. Kami terpukau".