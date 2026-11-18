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Seperti apa sosok José Mourinho? Dazn mencoba menggambarkannya lewat dokumenter "Winning", yang mengisahkan perjalanan The Special One sejak membawa Inter meraih treble hingga kembali ke Real Madrid saat ini. Dalam tayangan berdurasi 55 menit itu, sejumlah mantan pemainnya beberapa kali memberikan kesaksian, termasuk Wesley Sneijder.

Mantan gelandang serang Real Madrid dan Inter itu, salah satu sosok terpenting dalam musim bersejarah saat mereka meraih treble, menceritakan berbagai kisah menarik dari masa tersebut. Mulai dari cara Mourinho memperlakukannya untuk membawanya ke Milan, izin khusus untuk menemui putranya, hingga cara sang pelatih mengelola tim. Ada pula kisah tentang Balotelli dan jiwa kepemimpinan Mourinho yang membuat pemain cadangan seperti Materazzi pun rela memberikan segalanya untuknya.

SNEIJDER TENTANG MOURINHO - "Dia lebih piawai mengelola ruang ganti daripada siapa pun. Saya teringat Materazzi. Dia salah satu pemain yang hampir tidak pernah bermain, tetapi selalu menjadi salah satu yang paling ceria saat latihan. Meski berstatus cadangan, Mourinho membuatnya merasa penting. Saya tidak pernah punya pelatih yang mampu menangani orang-orang seperti dia".

PROSES TRANSFERNYA KE INTER - "Saat itu presiden baru (Florentino Perez, red.) datang dan sejumlah Galacticos seperti Ronaldo, Benzema... tiba di Madrid. Ketika itulah Mourinho mulai menelepon saya untuk mengajak saya ke Inter. Dia tahu saya adalah kepingan yang kurang dari timnya, dan dia selalu mengatakannya kepada saya. Ketika akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawarannya, semua urusan sudah selesai, tetapi keesokan harinya ada derbi melawan Milan. Saya bilang, 'Baiklah', lalu kami berpamitan dan saya mendoakan semoga dia beruntung esok hari. Namun, dia berkata kepada saya, 'Tidak, kamu tetap di sini'. Saya menjawab, 'Tapi saya bahkan belum sekali pun berlatih...' Lalu dia berkata: 'Tidak perlu. Saya tahu mengapa saya merekrutmu. Kamulah kepingan yang kurang, jadi saya tidak bisa memulai tanpamu' dan saat itulah saya berpikir: 'Wow', dan sejak itu saya merasa bisa mengepakkan sayap".

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MOU DAN BALOTELLI - "Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan baik terkait Balotelli, dia bisa murka. Pesannya melalui video yang ditampilkan menjelang laga melawan Chievo adalah: 'Lihat, kamu mencintai sepakbola, kamu bahkan bermain bersama teman-temanmu. Sekarang tunjukkan itu di lapangan.' Kami pun menang 1-0 dan Balotelli mencetak gol".

Pertandingan berikutnya ATA Serie A 14.45 INT

SEMIFINAL DALAM PERJALANAN MERAIH TREBLE - "Ketika mencapai semifinal, kami berkata satu sama lain, 'Kita sudah tampil bagus, tetapi sekarang perjalanan kita berakhir.' Maksudnya, Barcelona saat itu... mustahil dikalahkan. Namun, kami berkumpul sehari sebelum pertandingan dan sedikit demi sedikit, kami semua yakin bisa mengalahkan mereka. Mourinho menjelaskan setiap kelemahan lawan secara terperinci. Seusai pertemuan, saat makan malam, kami semua berkata, 'Mereka ternyata tidak sehebat itu, mereka tim biasa.' Dia berhasil menanamkan keyakinan itu di benak kami. Kami mengalahkan mereka 3-1 di kandang, tetapi sebenarnya kami bisa mencetak enam gol. Kami tahu kami harus pergi ke Camp Nou. Dia berkata, 'Kita tahu kita harus bertahan. Mungkin mereka akan mencetak satu gol, tetapi setelah itu tidak lagi'.

"KELUAR DARI KANTOR SAYA DAN PERGI KE AMSTERDAM" - "Suatu kali dia memanggil saya ke kantornya dan bertanya, 'Kamu lelah?' Saya menjawab ya, lalu dia berkata, 'Pergilah ke Amsterdam, temui putramu.' Saya bilang saya ingin bermain pada Sabtu, dan dia marah: 'Keluar dari kantor saya, pesan penerbangan ke Amsterdam, kembali Kamis malam, berlatih pada Jumat, lalu bermain pada Sabtu.' Saat itu saya berpikir, 'Pada Sabtu saya harus memberikan segalanya, untuk diri saya sendiri, untuk tim, tetapi terutama untuk dia.' Dan saya ingat saya mencetak dua gol".