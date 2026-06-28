Inter, simak pernyataan Lautaro Martinez: “Gol pertama di Piala Dunia bersama Argentina? Orang-orang sangat terobsesi. Saya berusaha mengatasi rasa cemas itu”

Lautaro Martinez akhirnya mencetak gol. Penyerang Inter ini mencetak gol pertamanya di Piala Dunia pada pertandingan kesembilan dalam dua edisi, melalui tendangan penalti dalam laga yang kemudian dimenangkan melawan Yordania dengan skor 3-1. Kapten Nerazzurri itu kemudian diwawancarai dan menyampaikan pernyataan berikut:





KATA-KATA SI TORO - "Bagi seorang penyerang, mencetak gol selalu penting, tetapi yang terpenting adalah Argentina menang. Saya tidak terlalu memikirkan masa paceklik ini, tetapi saya berusaha mengatasi rasa cemas karena saya sempat mencetak dua gol di awal Piala Dunia yang dianulir karena offside. Hari ini saya menikmatinya sepenuhnya, karena membela negara saya adalah hal terbesar yang bisa dilakukan. Terkadang orang terlalu terobsesi dengan soal gol. Saya sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang. Hari ini saya senang karena Argentina menang, bukan karena golnya."

Di Telefe, sang penyerang kemudian menambahkan, kembali membahas Piala Dunia empat tahun lalu. “Saya tidak mengalami masa-masa sulit. Mungkin saja Piala Dunia lalu telah mengajarkan banyak hal kepada saya. Misalnya, kita harus menikmati setiap momen karena tidak ada yang tahu berapa lama semua ini akan berlangsung. Jadi, tanpa ragu, saya menikmati momen-momen ini bersama keluarga saya, yang selalu ada di tribun untuk mendukung saya, bersama anak-anak saya. Dan semua ini untuk mereka. Anak-anak saya telah mengubah hidup saya sejak mereka lahir. Apa yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Argentina? Kami akan berusaha membawa Argentina sejauh mungkin.”