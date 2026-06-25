Inter, penolakan dari Palestra mengubah rencana: di pasar taruhan, semua fokus pada Nico Paz (3,00), sementara untuk lini belakang muncul nama Carvajal

Sepertinya hanya tinggal hitungan hari, cukup waktu untuk menyelesaikan detail-detail terakhir, namunMarco Palestra tampaknya sudah hampir pasti menjadi pemain Inter. Namun, serangan mendadak dari Chelsea telah mengubah keadaan; bek sayap timnas Italia yang kini sudah tidak lagi membela Atalanta itu siap mengenakan seragam The Blues.

Hasil yang tak terduga ini mengubah rencana Nerazzurri. Tanpa Palestra, manajemen akan mengerahkan seluruh energi (dan dana) untuk merekrut Nico Paz, yang masih bimbang antara Como dan Real Madrid. Kedatangan gelandang serang asal Argentina ini ke Milan ditawarkan dengan odds 3,00 di Sisal dan Snai; sebuah rekrutan yang berpotensi memicu perubahan formasi bagi Christian Chivu, yang mungkin akan kembali ke formasi empat bek. Justru karena alasan ini, untuk menggantikan Dumfries yang hengkang, Inter mungkin akan beralih ke bek sayap yang lebih defensif dan berpengalaman, seperti Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, yang ditawarkan di Inter dengan odds 4,50, sementara odds Oscar Mingueza, bek sayap yang akan hengkang dari Celta Vigo, naik menjadi 6,00. Sementara itu, opsi Wesley dari Roma lebih rumit; pemain ini memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Palestra: peluang transfer pemain Brasil ini ditetapkan pada 12,00 kali lipat dari taruhan.