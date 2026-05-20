Inter Miami akan segera memperkuat skuadnya dengan pemain yang lima kali menjuarai Liga Champions

Inter Miami hampir saja berhasil mendatangkan Casemiro, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer yang biasanya dapat diandalkan, Ben Jacobs. Pemain asal Brasil itu akan hengkang dari Manchester United secara gratis pada musim panas ini.

Kabar kepergiannya dari Inggris sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Di Manchester United, Casemiro sempat kembali menunjukkan performa terbaiknya musim ini, namun klub memutuskan untuk tidak menggunakan opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun.

Pada bulan Maret, Fabrizio Romano telah mengabarkan bahwa Casemiro tertarik untuk pindah ke MLS, dan bermain bersama Lionel Messi. Kesepakatan tersebut kini sudah berada di tahap akhir, demikian dijamin oleh Jacobs.

Inter Miami memang ‘optimis’ mengenai transfer ini dan sangat yakin bahwa mereka dapat tetap berada dalam batasan keuangan MLS. Casemiro sendiri juga sangat ingin pindah.

LA Galaxy sempat berharap bisa membujuk pemain Brasil itu di menit-menit terakhir, begitu pula klub-klub dari Timur Tengah, tetapi Casemiro telah menegaskan sekali lagi bahwa ia hanya ingin bergabung dengan Inter Miami.

Dengan demikian, skuad bintang Inter Miami semakin lengkap. Dengan kehadiran Messi, Luis Suarez, dan Rodrigo de Paul, klub ini memiliki pemain-pemain yang telah membuktikan diri di level tertinggi.

Casemiro juga mendapat kabar baik lainnya minggu ini. Gelandang berusia 34 tahun ini telah dipanggil oleh pelatih nasional Carlo Ancelotti ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia.