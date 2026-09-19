Laga big match Serie A antara AS Roma dan Inter pada Sabtu malam tidak menghasilkan pemenang. Di Stadio Olimpico, Roma mendominasi babak pertama dan pantas unggul 2-0 saat jeda lewat dua gol Manu Koné. Di babak kedua, Inter tampil jelas lebih baik dan berjuang hingga meraih hasil imbang berkat pahlawan mereka Lautaro Martínez: 2-2. Kedua tim kini mengoleksi tiga belas poin dari lima pertandingan, sebuah catatan yang akhir pekan ini bisa disamai oleh Como dan Lazio.

Roma, yang menurunkan Donyell Malen sebagai starter tidak seperti Devyne Rensch dan Marten de Roon, langsung menunjukkan efektivitasnya. Paulo Dybala mengirim bola ke tiang jauh, tempat Nahuel Molina berada. Dari umpan silang pemain Argentina itu, Koné akhirnya melepaskan tembakan yang masuk melewati kolong kaki Manuel Akanji dan melalui sarung tangan Josep Martínez: 1-0.

Inter kesulitan pada fase awal pertandingan, ketika Nicolò Barella tidak membantu dirinya sendiri dengan menerima kartu kuning bodoh karena memprotes wasit Davide Massa. Berkat upaya membangun serangan dari belakang yang buruk dari Federico Dimarco, Roma segera mendapatkan peluang berikutnya. Namun, Dybala mengecewakan karena tembakan kaki kirinya dari tepi kotak penalti melambung di atas gawang.

Roma tetap menjadi tim yang lebih berbahaya, meski peluang-peluang yang didapat belum langsung menjadi kesempatan besar. Tembakan pertama Malen, dari gerakan memutar di dalam kotak penalti, melayang di atas gawang. Di sisi lain, Inter tiba-tiba mendapatkan peluang besar pertamanya lewat Yann Bisseck yang ikut maju, dan lebih cepat daripada Mario Hermoso. Pemain Jerman itu hanya tidak mampu menaklukkan Mile Svilar, yang keluar dari sarangnya dengan sangat baik.

Inter mengambil inisiatif pada fase tersebut dan mendapatkan peluang besar lewat Lautaro, yang menyambar umpan silang Dimarco di tiang jauh tetapi mengarahkannya di atas gawang. Itu terbukti menjadi sebuah kegagalan mahal bagi pemain Argentina tersebut, yang tak lama kemudian melihat Roma membuat skor menjadi 2-0 di ujung lapangan lainnya. Koné awalnya tampak menceploskan bola dalam posisi offside, tetapi ternyata tetap berada di belakang bola saat Gianluca Mancini memperpanjang arah bola.

Bahkan setelah jeda, duel ini sebagian besar tetap spektakuler dan berlangsung dalam level tinggi. Itu langsung terlihat selepas turun minum, karena Inter tidak membutuhkan satu menit pun untuk sepenuhnya kembali ke pertandingan. Marcus Thuram menemukan Lautaro, yang membuat Svilar tak berdaya dengan tembakannya ke sudut jauh.

Baik Roma maupun Inter mendapatkan peluang-peluang bagus untuk memukul pada fase berikutnya, meski tim tamu lebih kuat dan Roma mengundang petaka dengan terus mundur ke belakang. Setelah Inter menyia-nyiakan sejumlah peluang, Malen seharusnya bisa menghukum di sisi lain, andaikan tembakan kerasnya sambil berputar tidak tepat mengenai wajah Martínez.

Pada fase akhir, Inter terus menekan dan tak lama setelah Lautaro dari jarak dekat menghantam mistar, pemain Argentina itu akhirnya mencetak gol juga. Ia mendapat terlalu banyak waktu dan ruang di dalam kotak penalti, lalu setelah mengontrol bola dengan pahanya, menaklukkan Svilar lewat sentuhan yang mengenai sarung tangan sang kiper. Di menit-menit akhir, Inter juga nyaris mencetak gol 2-3. Thuram mengejutkan Svilar, yang dengan lega melihat upaya pemain Prancis itu menggelinding setengah meter di samping gawangnya.



