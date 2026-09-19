Laga besar Serie A antara AS Roma dan Inter pada Sabtu malam tidak menghasilkan pemenang. Di Stadio Olimpico, Roma mendominasi babak pertama dan pantas unggul 2-0 saat turun minum berkat dua gol Manu Koné. Pada babak kedua, Inter tampil jelas lebih baik dan berjuang kembali untuk meraih hasil imbang berkat pahlawan mereka, Lautaro Martínez: 2-2. Kedua tim kini mengoleksi tiga belas poin dari lima pertandingan, catatan yang akhir pekan ini bisa disamai oleh Como dan Lazio.

Roma, yang memainkan Donyell Malen sebagai starter tidak seperti Devyne Rensch dan Marten de Roon, langsung menunjukkan efektivitasnya. Paulo Dybala mengirim bola ke tiang jauh, tempat Nahuel Molina ditemukan. Dari umpan silang pemain Argentina itu, Koné akhirnya melepaskan tembakan yang masuk di antara kaki Manuel Akanji dan lewat sarung tangan Josep Martínez: 1-0.

Inter kesulitan pada fase awal laga, ketika Nicolò Barella justru merugikan dirinya sendiri dengan menerima kartu kuning konyol karena protes kepada wasit Davide Massa. Berkat buruknya upaya sapuan Federico Dimarco, Roma segera mendapatkan peluang berikutnya. Namun, Dybala mengecewakan setelah melepaskan tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti yang melambung.

Roma tetap menjadi tim yang lebih berbahaya, meski peluang-peluang yang tercipta tidak langsung menjadi kans besar. Tembakan pertama Malen, dari posisi memutar di dalam kotak penalti, melayang di atas gawang. Di sisi lain, Inter tiba-tiba mendapatkan peluang besar pertamanya lewat Yann Bisseck yang ikut maju dan lebih cepat dari Mario Hermoso. Pemain Jerman itu hanya tidak mampu melewati Mile Svilar, yang keluar dari gawangnya dengan sangat baik.

Inter mengambil inisiatif pada fase itu dan mendapat peluang besar lewat Lautaro, yang menyambar umpan silang Dimarco di tiang jauh namun bola melambung di atas gawang. Itu terbukti menjadi kegagalan mahal dari pemain Argentina tersebut, yang tak lama kemudian melihat Roma membuat skor menjadi 2-0 di sisi lain. Koné sempat tampak mencetak gol dari posisi offside, tetapi ternyata ia tetap berada di belakang bola saat Gianluca Mancini menyentuh bola.

Bahkan setelah jeda, duel ini sebagian besar tetap spektakuler dan berlangsung dalam level tinggi. Itu langsung terlihat selepas turun minum, karena Inter bahkan tidak membutuhkan satu menit untuk sepenuhnya kembali ke pertandingan. Marcus Thuram menemukan Lautaro, yang membuat Svilar tak berdaya dengan sepakan kerasnya ke pojok jauh.

Baik Roma maupun Inter mendapatkan peluang-peluang sangat bagus untuk mencetak gol pada fase berikutnya, meski tim tamu lebih kuat dan Roma mengundang petaka dengan terus mundur. Setelah Inter menyia-nyiakan sejumlah peluang, Malen seharusnya bisa menghukum di sisi lain, andaikan saja tembakan kerasnya sambil berputar tidak tepat mengenai wajah Martínez.

Pada fase akhir, Inter menekan dan sesaat setelah Lautaro dari jarak dekat membentur mistar, pemain Argentina itu akhirnya benar-benar mencetak gol. Ia mendapat terlalu banyak waktu dan ruang di dalam kotak penalti dan setelah mengontrol bola dengan pahanya, ia menjebol gawang lewat sarung tangan Svilar. Di pengujung laga, Inter juga nyaris membuat skor menjadi 2-3. Thuram mengejutkan Svilar, yang dengan lega melihat usaha penyerang Prancis itu bergulir setengah meter di samping gawangnya.



