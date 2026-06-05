Inter mengeluarkan puluhan juta euro dan berhasil mendatangkan pemain baru kedua pada bursa transfer musim panas ini

Inter telah merekrut Aleksander Stankovic dari Club Brugge, demikian diumumkan klub asal Milan tersebut melalui saluran resminya. Inter membayar 23 juta euro untuk jasanya.

Putra dari legenda Inter, Dejan Stankovic, telah menjalani seluruh jenjang akademi muda Inter, namun tidak berhasil mendapatkan tempat di tim utama.

Brugge berani mengambil risiko dengan pemain asal Serbia tersebut musim panas lalu dan membayar hampir sepuluh juta euro untuknya. Bek tengah ini berhasil berkembang pesat di Belgia dan kini kembali ke Inter.

Juara Italia tersebut memang telah menyertakan klausul pembelian kembali saat menjual Stankovic musim lalu. Akibatnya, Inter kini hanya perlu membayar 23 juta euro untuknya.

Di Brugge, ia tampil dalam 55 pertandingan pada musim sepak bola lalu. Pemain asal Serbia ini berhasil mencetak sembilan gol sebagai bek tengah. Brugge, berkat kontribusinya, menjadi juara Belgia musim ini.

Sebelumnya pada periode transfer ini, Inter telah mengeluarkan 17 juta euro untuk Manuel Akanji. Ia bergabung dari Manchester City.