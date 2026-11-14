Inter, mengapa perpanjangan kontrak Thuram harus menjadi prioritas meski negosiasinya sudah sulit: ancaman dari Liga Primer Inggris, tawaran dengan nilai lebih rendah, dan klausul yang harus dihapus

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Pernah dengar kalimat "tak ada Inter tanpa ..." yang bisa dilengkapi dengan nama pemain penting bagi tim ini? Nah, pada titik ini dalam sejarah sepak bola klub tersebut, nama yang harus ditambahkan tanpa diragukan lagi adalah Markus Thuram.

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Penyerang Prancis itu, yang untungnya bagi Inter tidak mengalami masalah serius dan akan tersedia setelah jeda, dalam sebulan terakhir pertandingan telah menunjukkan bahwa dialah satu-satunya pemain yang benar-benar tak tergantikan dalam skuad. Lebih dari kapten Lautaro Martinez, lebih dari pengatur permainan di lini tengah Hakan Calhanoglu, dan lebih dari pemain terbaik musim lalu Federico Dimarco.

KONTRAK MENDEKATI MASA AKHIR - Namun, Inter kini menghadapi persimpangan pertama terkait masa depan penyerang Prancis bernomor punggung 9 itu, yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2028. Artinya, pada akhir musim ini, kontraknya akan memasuki tahun terakhir. Kontrak tersebut ditandatangani saat ia tiba di Milan dan memuat keuntungan besar sekaligus risiko besar bagi klub.

TAK ADA DUANYA DI SKUAD - Mengapa Thuram disebut sebagai pemain terpenting dalam skuad Cristian Chivu? Jawabannya pertama-tama ada pada statistik, dan bukan hanya gol serta assist. Ia memimpin skuad dalam kedua kategori tersebut dengan 6 gol dan 4 assist. Thuram juga merupakan pemain terbaik di skuad Inter dalam hal jumlah tembakan, peluang besar mencetak gol, dan xGoals. Di antara para penyerang, ia menempati urutan pertama dalam jumlah percobaan dribel (urutan kedua di skuad setelah Diouf) dan persentase keberhasilan dribel.

Jika melihat seluruh Serie A, Thuram juga masuk 15 besar penyerang dalam persentase keberhasilan dribel. Ia berada di urutan kelima dalam xGoals, di belakang Raimondo, Varela, Malen, dan Krstovic, serta ketiga dalam jumlah tembakan, di belakang Malen dan Mastantuono. Belum cukup sampai di situ, ia masuk 10 besar dalam jumlah duel yang dimenangi di Serie A (terbanyak di skuad) dan juga 10 besar dalam jumlah duel udara yang dimenanginya (juga terbanyak di skuad). Terakhir, dalam aspek yang tidak tercakup dalam statistik dasar, ia juga pemain Inter paling efektif dalam melakukan pergerakan vertikal ke ruang di belakang pertahanan lawan.

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KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KONTRAK SAAT INI - Inter sadar memiliki pemain yang unik. Klub pun sudah mulai, meski belum intensif, berbicara dengan Thuram dan orang-orang terdekatnya mengenai perpanjangan kontrak. Namun, semua yang telah diuraikan menunjukkan bahwa perpanjangan kontrak Thuram seharusnya menjadi prioritas, terutama jika mempertimbangkan dua faktor lain: adanya klausul pelepasan dan keuntungan dari Decreto Crescita.



Thuram tiba di Italia dengan menandatangani kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2028, dengan gaji 6 juta euro per musim serta memanfaatkan keuntungan dari Decreto Crescita yang kini sudah tidak berlaku. Berkat ketentuan itu, total biaya gajinya sebelum pajak yang ditanggung klub menjadi "hanya" sekitar 10 juta euro. Namun, kontrak yang sama juga memuat klausul pelepasan senilai "hanya" 85 juta euro yang berlaku setiap musim panas hingga 15 Juli (musim panas mendatang akan menjadi yang terakhir).

PERPANJANGAN KONTRAK TAK MUDAH - Penjajakan awal Inter dengan orang-orang terdekat sang pemain sejauh ini belum membuahkan hasil. Bahkan untuk pemain Prancis itu, terlepas dari pentingnya perannya, Inter berusaha menerapkan strategi baru klub yang ditetapkan Oaktree. Thuram juga akan melewati usia 30 tahun. Karena itu, ia ditawari gaji pokok yang lebih rendah dalam kontrak baru, dengan bonus yang dapat membuat totalnya tidak terlalu jauh dari angka 6 juta euro yang diterimanya saat ini.



Selain itu, Inter tidak berniat mempertahankan klausul pelepasan dalam kontrak baru. Sementara itu, Thuram, yang juga menyadari keuntungan pajak tersebut, sama sekali tidak berniat menerima bayaran di bawah jumlah yang diterimanya saat ini, meski ia bersedia menerima kontrak dengan durasi yang tidak sepanjang kontrak sekarang, mungkin tiga tahun plus opsi perpanjangan.

KLUB-KLUB PREMIER LEAGUE SUDAH MENGINCAR - Di tengah besarnya jarak dalam pembicaraan itu, sejumlah klub mulai bergerak. Mereka melihat musim panas mendatang sebagai kesempatan terakhir bagi Inter untuk memperoleh pemasukan dari kemungkinan penjualan Thuram jika kesepakatan perpanjangan kontrak tidak tercapai. Arsenal dan Manchester United sudah lama memantaunya dengan saksama dan selalu siap memperkuat lini serang, tetapi keduanya jelas bukan satu-satunya peminat jika kesepakatan dengan Inter, yang saat ini menjadi prioritas "Tikus", tidak tercapai hingga akhir musim.