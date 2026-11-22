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Atalanta-Inter benar-benar berlangsung gila. Tak ada waktu untuk menarik napas di tengah delapan gol, dua penalti, protes sengit, dan peluang dari kedua kubu. Pada akhirnya, laga ini menghasilkan hasil imbang yang sama hebohnya: 4-4 di New Balance Arena.



Ini seharusnya menjadi ujian kedewasaan bagi Inter, kesempatan untuk menjawab kemenangan besar para rivalnya, Lazio, Roma, dan Milan, dalam perburuan Scudetto. Namun, tim asuhan Cristian Chivu justru membuang semuanya. Inter tiga kali unggul dua gol atas tim asuhan Maurizio Sarri, tetapi ketiga kalinya pula mereka dikejar hingga laga berakhir imbang.



Pertandingan sempat tampak akan berjalan mudah berkat gol Pio Esposito pada awal babak pertama, setelah memanfaatkan bola yang berbelok secara menguntungkan dari tembakan Barella. Penyerang asal Italia itu kemudian menggandakan keunggulan lewat sepak pojok untuk mencatatkan dua gol. Namun, gol Elmas yang mengubah skor menjadi 2-1 tak lama setelah Inter unggul 2-0 memperjelas bahwa sekali lagi ada yang tidak beres di lini belakang mereka.



Pada babak kedua, hat-trick Pio Esposito, yang menerima umpan terobosan dari Thuram dalam peran sebagai kreator peluang, bahkan belum cukup untuk memastikan kemenangan. Atalanta menunjukkan bahwa mereka masih mampu melawan, antara lain berkat pergantian pemain yang memasukkan Rowe dan Pasalic. Pada menit ke-72, setelah Martinez lebih dulu melakukan penyelamatan luar biasa atas sundulan Krstovic dari sepak pojok, kelengahan lain dalam situasi serupa berujung pada gol De Ketelaere yang membuat skor menjadi 3-2. Semuanya kembali terbuka.



Skor 3-2 tidak menurunkan tempo pertandingan. Tak lama kemudian, Thuram kembali beraksi dan memicu penalti pertama dari dua penalti dalam laga ini. Chivu melancarkan protes karena Zappacosta tidak diberi kartu merah setelah menyelamatkan tembakan pemain Prancis itu dengan tangan di garis gawang. Penalti diberikan, kartu merah tidak, dan gol Sucic yang mengubah skor menjadi 4-2 tampak kembali memastikan kemenangan Inter.



Namun, pergantian pemain saat skor 4-2, dengan masuknya Lautaro dan Stankovic, justru membuat ritme pertahanan Inter semakin kacau. Lini belakang mereka terus goyah di sisi kiri, membuka jalan bagi Rowe untuk memberi assist pada gol De Ketelaere yang menjadikan skor 4-3. Pada menit ke-90, pemain Belgia itu mengganggu keseimbangan Bastoni dalam duel udara hingga bola mengenai lengan Bastoni yang terangkat. Penalti lagi, dan Kessie mencetak gol yang memastikan skor akhir 4-4.



Inter kembali tersandung dan, seperti disebutkan, gagal mengimbangi Lazio, Roma, dan Milan. Mereka kini tertinggal tiga poin dari Lazio di puncak klasemen, disalip Roma yang unggul satu poin, sementara Milan kembali berjarak dua poin dan Como tiga poin di belakang mereka. Namun, yang mengkhawatirkan adalah 17 gol yang sudah bersarang di gawang Inter, menempatkan mereka di posisi kesembilan dalam daftar pertahanan dengan kebobolan paling sedikit di Serie A.





ATALANTA-INTER 4-4

PENCETAK GOL: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)

GOL DAN MOMEN PENTING



91' GOL - Kessie mengecoh Martinez dari titik penalti.



90' PENALTI De Ketelaere mendahului Bastoni, mengganggu lompatannya, lalu menyundul bola hingga mengenai kedua lengan Bastoni yang terbuka. Maresca memberikan penalti.



87' PELUANG - Sucic kehilangan bola setelah direbut Kessie di sepertiga wilayah pertahanannya sendiri. Akanji terkecoh oleh Raspadori dan pertahanan Inter pun berantakan. Bola sampai ke kaki Pasalic di tepi kotak penalti. Tembakan kaki kanannya keras dan terarah, tetapi Josep Martinez terbang dan menepisnya ke luar lapangan untuk sepak pojok.



84' PELUANG - Atalanta kembali melancarkan serangan balik dari sisi kanan dan membuat pertahanan Inter kelabakan. Sebuah umpan terobosan nyaris menempatkan Raspadori di depan gawang. Nyaris, karena Martinez keluar pada saat yang tepat, mendahului semua pemain dengan kakinya, dan menyelamatkan gawangnya.



81' GOL - Atalanta sama sekali tidak berniat menyerah. Rowe menerobos dari kiri hingga ke garis akhir, lalu mengirim umpan silang dengan sisi luar kakinya ke tengah kotak penalti. De Ketelaere mengontrol bola dan melepaskan tembakan keras kaki kiri yang berbelok setelah mengenai Pavard sebelum kembali melewati Martinez.



76' GOL - Sucic maju sebagai eksekutor dan menuntaskan penalti.



75' PENALTI - Thuram kembali tak terbendung. Ia melewati semua pemain, termasuk Sportiello, sebelum menembak. Zappacosta menyelamatkan bola di garis gawang, tetapi saat terjatuh, tangannya mengenai bola sehingga bola tidak masuk. Ia lalu kembali menyentuhnya. Maresca memberikan penalti dan kartu kuning, di tengah protes para pemain Inter yang menuntut kartu merah.



72' GOL - Sepak pojok lagi, sundulan lagi. Kali ini, Martinez tak mampu menghentikan sundulan De Ketelaere.



71' PELUANG - Zalewski mengambil sepak pojok dari sisi kiri dan menemukan Krstovic. Sundulan



60' Thuram melaju dalam serangan balik sendirian menghadapi empat pemain dan dijatuhkan Scalvini di tepi kotak penalti. Kartu kuning yang sepenuhnya pantas. Tendangan bebas Dimarco menghantam pagar betis.



52' GOL - Pavard dengan tegas mendahului Krstovic dan memulai serangan Inter yang dipimpin Thuram. Ia bergerak hingga tepi kotak penalti, lalu mengirim umpan terobosan sempurna yang membelah pertahanan Atalanta dan menempatkan Pio Esposito di depan Sportiello. Penyerang Italia itu tetap tenang, mengangkat bola dengan kaki kanannya, dan mencetak gol untuk skor 3-1



42' PROTES - Atalanta dan Sarri melancarkan protes keras kepada Maresca. Wasit menghentikan peluang serangan balik dengan kembali meninjau kejadian sebelumnya dan meniup peluit atas pelanggaran Zalewski terhadap Sucic dalam duel udara di sepertiga wilayah pertahanan Atalanta ( BACA ULASAN KEPUTUSAN WASIT DI SINI )



35' GOL - Atalanta bangkit: Zalewski menerima bola di kotak penalti dari sisi kiri dan mengirim umpan tarik kepada Elmas. Tembakan langsung kaki kirinya sempat meleset dari bola, tetapi bola tetap berada di dekatnya. Mantan pemain Napoli itu segera menyesuaikan posisi tubuh dan melepaskan tembakan keras ke gawang, tanpa bisa dihentikan Martinez.



34' CEDERA - Inter terpaksa melakukan pergantian pemain pertama. Calhanoglu mengalami cedera otot dan meminta diganti setelah mengalami masalah pada otot paha belakang.



32' GOL - Dimarco mengambil sepak pojok dan menemukan Pio Esposito yang kembali berdiri bebas di tengah kotak penalti. Ia melompat tinggi dan menyundul bola untuk menggandakan keunggulan.



32' PELUANG - Thuram mendapat ruang di kotak penalti dan langsung menembak, tetapi tendangan kaki kanannya diselamatkan Sportiello. Kiper itu tampil lebih gemilang lagi saat menahan tembakan Pio Esposito dari jarak sangat dekat, setelah sang penyerang kembali berhasil mendahului lawannya.



31' PELUANG - Atalanta masuk ke kotak penalti dari sisi kiri melalui Krstovic, yang melepaskan tembakan mendatar tidak terlalu berbahaya. Namun, Martinez gagal menahannya dengan sempurna. Kiper Spanyol itu segera bangkit dan menggunakan kakinya untuk menjauhkan bola dari jangkauan De Ketelaere, yang bisa saja mencetak gol ke gawang kosong.



16' GOL - Inter membangun serangan dari kanan, sementara pertahanan Atalanta dua kali menggagalkan umpan terobosan kepada Thuram. Bola lalu sampai kepada Barella di sisi lapangan. Ia mencoba mengirim umpan silang ke kotak penalti, tetapi Scalvini menghalaunya tidak jauh. Gelandang Italia itu paling cepat kembali menyambar bola dan langsung menembak. Bola kembali berbelok arah, lalu jatuh di tengah kotak penalti, tempat Pio Esposito berdiri bebas dan paling cepat menyambarnya untuk menaklukkan Sportiello.



11' PELUANG - Thuram mengontrol umpan panjang di sisi kanan dan meneruskan bola dengan tumit kepada Dimarco yang bergerak maju. Umpan silang dikirim ke tengah. Pio Esposito mengambil posisi di antara Kolasinac dan Scalvini, lalu melompat untuk menyundul bola yang meleset tipis dari tiang jauh.



7' Zalewski merebut bola dari sundulan Pio Esposito yang salah arah, bergerak dari kanan ke tengah, lalu menembak. Martinez menangkap bola di tengah gawang sambil menjatuhkan diri.



3' PELUANG - Mkhitaryan menerima bola di kotak penalti dan menarik perhatian pertahanan Atalanta sebelum akhirnya memilih memberi umpan kepada Calhanoglu di tepi kotak penalti. Tembakan keras kaki kanannya melewati para pemain Atalanta, tetapi tidak melewati Kolasinac, yang menjulurkan kaki untuk menyelamatkan gawang dan menghasilkan sepak pojok.



0' CEDERA - Carnesecchi mengalami masalah pada lutut saat pemanasan. Namanya tercantum dalam daftar susunan pemain sebagai starter, tetapi ia terpaksa mundur. Sportiello bermain.



0' Sepak mula pukul 20.45 di New Balance Arena, Bergamo



SEMUA INFORMASI, STATISTIK, FAKTA MENARIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT ADA DI SINI



ATALANTA-INTER: DATA PERTANDINGAN



Atalanta-Inter 4-4



Pencetak gol: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69' Pasalic); Elmas (69' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73' Raspadori); Krstovic.



Cadangan: Sonzogni, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Pelatih: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64' Jones), Calhanoglu (33' Sucic), Mkhitaryan (78' Stankovic), Dimarco (64' Akanji); Thuram, Pio Esposito (78' Lautaro).



Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli.



Pelatih: Chivu



Wasit: Maresca



Kartu kuning: Scalvini (A), Zappacosta (A)



Kartu merah: -