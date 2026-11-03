Inter menerbitkan analisis mendalam tentang Feyenoord pada awal pekan ini, menjelang pertemuan kedua tim pada Selasa malam di fase grup Liga Champions. Namun, klub besar Italia itu keliru saat menyebut penyerang Feyenoord.

Di situs webnya, Inter menyebut Ayase Ueda sebagai penyerang Feyenoord yang kuat dalam duel udara dan berbahaya. Itu kesalahan besar, sebab penyerang asal Jepang tersebut sudah beberapa bulan bermain untuk klub Prancis Lille OSC.

Jadi, lini pertahanan Inter tidak akan menghadapi Ueda, melainkan kemungkinan besar Nacho Ferri. Penyerang asal Spanyol itu sejauh ini mencetak enam gol dan satu assist dalam sepuluh pertandingan Vriendenloterij Eredivisie. Di Liga Champions, Ferri belum mencetak gol.

Dalam laporan pemanduan Feyenoord yang mendalam itu, Inter menyoroti kualitas Anis Hadj Moussa. "Dia cepat dan piawai dalam situasi satu lawan satu, serta menghadirkan unsur sulit ditebak dan kualitas dalam serangan. Dia juga sudah menunjukkan kemampuannya di Eropa lewat gol melawan Como."

Inter juga menekankan dalam analisisnya bahwa Giovanni van Bronckhorst menyukai formasi 4-3-3, yang sesekali diubah menjadi 4-3-2-1. "Identitas Feyenoord dibangun di atas pendekatan menyerang, dengan para gelandang terlibat dalam membangun serangan dan keinginan yang jelas untuk memulai serangan melalui sisi sayap."

Di sisi lain, klub Italia itu melihat kelemahan dalam permainan Feyenoord. "Keinginan untuk menempatkan banyak pemain di wilayah lawan bisa menyisakan ruang di belakang bek sayap serta di antara lini pertahanan dan lini tengah. Karena itu, tim ini rentan terhadap serangan balik."

Feyenoord dua kali menghadapi Inter di Liga Champions pada musim 2024/25. Mereka kalah 0-2 di kandang, lalu takluk 2-1 saat bertandang ke Milan.