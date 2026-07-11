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Ndicka Dia Roma LazioGetty Images

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Inter, kini giliran lini belakang: menurut para bandar taruhan, opsi Muharemovic masih menjadi pertimbangan, sementara kemungkinan mendatangkan N’Dicka juga sedang dikaji

Inter
Transfers

Sambil menunggu kejelasan mengenai nasib Anan Khalaili, salah satu prioritas Inter di bursa transfer adalah lini pertahanan, yang juga merupakan lini krusial. Menurut analisis para ahli odds dari Sisal, peluang untuk mendatangkan Tarik Muharemovic masih terbuka: Juventus, yang sebelumnya sangat gencar mengejar pemain Sassuolo tersebut, dalam beberapa jam terakhir tampaknya telah melonggarkan upayanya untuk fokus pada target lain, sehingga Inter pun tergoda untuk melakukan manuver dengan odds 2,25.


Masih di bursa transfer Italia, juara Italia ini juga mempertimbangkan untuk merekrut Evan N’Dicka dari Roma, dengan peluang transfer sebesar 6,00, namun waspadai juga kemungkinan upaya untuk merekrut Gleison Bremer dari Juventus, dengan odds 5,00. Sebaliknya, upaya merekrut John Stones yang berpengalaman (dengan odds 9,00) tampaknya sulit, mengingat ia kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri karier panjangnya di Manchester City. Singkatnya, tujuan Inter jelas: mengincar rekrutan-rekrutan penting untuk membuat tim yang telah mendominasi liga musim lalu ini semakin kompetitif. Tujuannya adalah mempertahankan gelar, dan terkait hal ini, penilaian para analis taruhan Planetwin365 sangat jelas: Nerazzurri kembali menjadi favorit utama untuk memenangkan kejuaraan 2026/2027, sebuah gelar kedua yang bernilai 1,90 kali lipat dari taruhan; pesaing-pesaingnya tertinggal jauh, diwakili, secara berurutan, oleh Napoli (6,00), Juventus (7,00), dan duo Milan-Roma (sama-sama di 8,00).


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