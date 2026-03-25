Inter, kini dalam krisis: Nerazzurri kembali terseok-seok, sementara kebangkitan Milan dan Napoli merosot di klasemen

Inter tak lagi bisa meraih kemenangan. Nerazzurri harus puas bermain imbang melawan Fiorentina dan kini melihat Milan serta Napoli semakin mendekat, setelah keduanya meraih kemenangan tipis atas Torino dan Cagliari. Kini – setelah meraih dua poin dalam tiga pertandingan – keunggulan atas Rossoneri dan Azzurri masing-masing menjadi 6 dan 7 poin, sebuah keunggulan yang terus menyusut namun menurut bandar taruhan masih cukup untuk membawa pulang gelar juara, ditawarkan dengan odds 1,14 di 888sport dan 1,15 di William Hill, sedikit naik dibandingkan 1,08 pekan lalu.

Setelah terhenti di Roma, Milan kembali meraih kemenangan dan kembali percaya pada kebangkitan: peluang gelar kedua bagi Maignan dan rekan-rekannya turun dari 15 menjadi 6,50, odds yang juga anjlok bagi Napoli, yang memburu gelar kedua secara mengejutkan, padahal tiga pekan lalu mereka tertinggal 14 poin: gelar juara Serie A kedua berturut-turut bagi tim asuhan Conte turun dari 20 menjadi 10 kali lipat.