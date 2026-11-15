Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek Inter Manuel Akanji menarik diri dari skuad Swiss setelah muncul kekhawatiran soal cedera selama jeda internasional. Bek tengah berpengalaman itu akan segera kembali ke Italia untuk menjalani pemeriksaan oleh tim medis Inter.

Iklan

Jeda internasional berakhir lebih awal

Akanji resmi meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Swiss menjelang pertandingan Nations League melawan Skotlandia pada Senin malam. Bek tersebut mendapat izin kembali ke Inter beberapa hari lebih awal dari rencana semula karena kekhawatiran terkait kondisi fisiknya.

Pemain berusia 31 tahun itu menjadi sosok penting bagi negaranya pada Jumat malam. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam hasil imbang 0-0 yang diraih lewat perjuangan sengit di kandang Slovenia.

Menurut laporan Sky Sport Italia, keputusan untuk membebaskan Akanji dari tugas internasional diambil semata-mata sebagai langkah pencegahan. Meski akan absen melawan Skotlandia, kepulangannya lebih awal ke Milan dimaksudkan agar ia mendapat waktu pemulihan yang diperlukan di pusat latihan klubnya.

Peran penting Akanji di Inter

Kabar ini akan sedikit mengkhawatirkan Cristian Chivu, yang sangat mengandalkan mantan pemain Manchester City tersebut sepanjang bulan-bulan awal musim 2026-27. Akanji nyaris selalu menjadi pilihan di lini belakang Inter, dengan tampil sebagai starter dalam 12 dari 15 pertandingan resmi klub di semua kompetisi.

Iklan Iklan

Betapa pentingnya ia bagi juara Italia itu terlihat dari waktu bermainnya. Sejauh musim ini, hanya kiper Josep Martinez dan motor lini tengah Nicolo Barella yang mencatatkan lebih banyak menit bermain untuk Inter. Ia menjadi starter dalam sembilan dari 11 pertandingan Inter di Serie A dan masuk susunan pemain inti dalam tiga dari empat laga mereka di Liga Champions.

Topik Terkait

Fokus beralih ke Atalanta

Meski situasi saat ini menimbulkan kekhawatiran, kubu Inter optimistis Akanji akan tersedia untuk dipilih saat tim bertandang ke Bergamo untuk menghadapi Atalanta pada 22 November. Ia awalnya bergabung dengan klub tersebut sebagai pemain pinjaman pada September 2025 sebelum kepindahannya dipermanenkan pada Juli 2026.

Inter tentu berharap bek berpengalaman itu berada dalam kondisi sepenuhnya bugar saat mereka terus berjuang dalam persaingan gelar. Inter saat ini menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 28 poin, hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Lazio.

Iklan

Swiss ingin menutup kiprah dominan dengan gemilang

Swiss saat ini nyaman berada di puncak Grup 1 Liga B dengan 13 poin, unggul lima poin atas Slovenia yang menempati posisi kedua. Karena telah memastikan promosi ke Liga A terlepas dari hasil melawan Skotlandia, Swiss akan berupaya menutup kiprahnya dengan gemilang setelah mengalahkan Skotlandia 3-0 dengan meyakinkan pada pertemuan sebelumnya di Glasgow.