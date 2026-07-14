Inter: Kesempatan mendatangkan Khalaili sirna, pencarian pemain sayap kanan terus berlanjut. Bandar taruhan menjagokan Kayode, sementara Wesley tetap menjadi pilihan yang menarik

Setelah melihat kedatangan Khalaili pupus di detik-detik terakhir (yang, seperti diumumkan oleh Marotta, tidak lolos tes kebugaran), ditambah dengan penolakan yang diterima dari Atalanta terkait Palestra, Inter terus melanjutkan pencarian pemain untuk posisi sayap kanan. Dan menurut analis taruhan dari Sisal, sama seperti kasus pemain sayap Italia yang pindah ke Chelsea, juara Italia ini mungkin akan kembali mengincar pemain berkebangsaan Italia: di puncak daftar odds, terdapat Kayode, dengan odds 4,50. Jika melihat ke liga Italia, perhatikan nama Norton-Cuffy, yang dikabarkan akan hengkang dari Genoa: menurut analis Goldbet, peluang kepergiannya dari Grifone berada di 1,45, dan siapa tahu Inter akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pendekatan.





Masih di liga Italia, godaan untuk mendatangkan Wesley tetap ada bagi Inter: di sini, kesulitan negosiasi meningkat, mengingat pemain Brasil tersebut merupakan aset berharga bagi Roma asuhan Gasperini, namun dengan odds 12,00, namanya tentu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Demikian pula, ide untuk mendatangkan pemain dari luar negeri—yang mungkin menggabungkan pengalaman dan biaya yang terjangkau—juga tidak boleh langsung dikesampingkan: sosok yang sangat sesuai dengan kriteria tersebut adalah Carvajal, yang kini berstatus bebas transfer setelah meraih segalanya bersama Real Madrid dan sedang mencari tantangan baru di usia 34 tahun; jalur ini juga terbuka bagi Inter, dengan peluang yang ditawarkan sebesar 4,50 kali lipat dari taruhan.