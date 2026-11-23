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Inter tampil hebat sekaligus angkuh, dalam arti baik maupun buruk. Tim asuhan Chivu kembali terjerumus ke dalam dosa utama pertama: kesombongan, yang membuat mereka membuang 2 poin di kandang Atalanta. Di sana, sang juara Italia unggul 2 gol sebanyak 3 kali: pertama saat skor 0-2 pada menit ke-32, lalu 1-3 pada menit ke-52, dan sekali lagi 2-4 pada menit ke-75. Namun, secara luar biasa, mereka membiarkan tim asuhan Sarri mengejar hingga skor imbang 4-4, padahal tim itu sedang mengalami krisis di lini belakang dan tampak jelas lebih lemah sepanjang pertandingan.

Meski begitu, bagi yang tidak menonton pertandingan, ada satu statistik yang seolah menunjukkan sebaliknya: jumlah tembakan tepat sasaran (10 berbanding 6 untuk Atalanta), sementara Martinez melakukan penyelamatan tiga kali lebih banyak daripada Sportiello (6 berbanding 2).

Alasannya tidak terlalu sulit dijelaskan. Inter harus membayar mahal sikap meremehkan lawan yang kembali terlihat dalam dua fase permainan: saat menyerang, mereka menyia-nyiakan beberapa peluang potensial dengan mencoba aksi-aksi yang tak perlu, seolah selalu ingin membawa bola hingga masuk ke gawang, sedangkan saat bertahan mereka memberi lawan terlalu banyak ruang.

Angka-angka tidak berbohong: Inter sudah kebobolan 17 gol di Serie A, hampir dua kali lipat dibanding Lazio (9), dan memiliki selisih gol +15, lebih rendah daripada Lazio (+19) maupun Roma (+25), yang masing-masing berada 3 dan 1 poin di atas mereka dalam klasemen.

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Setelah menerima penghargaan Panchina d'oro, Chivu berbicara soal pengelolaan pertandingan. Ia memang berusaha melakukannya dengan menarik keluar Dimarco dan ketiga gelandang yang menjadi starter: Barella dan Mkhitaryan, menyusul pergantian Calhanoglu yang terpaksa dilakukan. Bagi pengatur permainan asal Turki itu, ini adalah cedera otot ke-13 dalam 3 musim terakhir, sebuah catatan yang perlu diperhitungkan dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang berakhir pada Juni. Dengan Zielinski mengalami masalah kaki saat membela tim nasional, menarik untuk melihat siapa yang akan bermain di depan lini belakang pada Rabu malam di San Siro melawan wakil Jerman, Stuttgart, dalam pertandingan kelima fase liga Champions League.

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Mengenai protes atas keputusan tidak mengusir Zappacosta dalam insiden yang menghasilkan penalti yang dituntaskan Sucic dengan lompatan kecil ala Jorginho, serta penalti yang diberikan akibat pelanggaran Bastoni dan dicetak Kessié, bagaimanapun, Inter gagal menang bukan karena wasit. Meski, jika situasinya berbalik, pasti akan muncul gelombang kontroversi. Jika ada kritik untuk Maresca, mungkin ia terlalu sering meniup peluit: akibatnya, para pemain jatuh begitu ada sedikit kontak, padahal jika tidak, mereka akan tetap berdiri dan permainan pun akan lebih baik.

Kembali ke dosa utama berupa kesombongan, salah satu penjelasan awalnya adalah lambang juara Italia di dada mereka, gelar yang tak berhasil dipertahankan tim mana pun sejak 2020, ketika Juventus kembali menjadi juara Italia dengan Sarri sebagai pelatih.

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Selain itu, jangan abaikan pula sikap merasa lebih unggul (atau setidaknya itulah kesan yang muncul) dari mereka yang datang dari liga dengan level lebih tinggi seperti Premier League. Dalam hal ini, di Sky Sport, "Paman" Bergomi menuding Spence dalam proses ketika ia memberikan tendangan sudut kepada lawan, yang kemudian berujung pada sepak pojok berikutnya dan gol De Ketelaere yang mengubah skor menjadi 2-3. Di Dazn mantan gelandang Swiss Behrami juga melontarkan kritik keras yang beralasan kepada bek sayap Inggris yang pernah membela Genoa itu sebelum pertandingan ("Dia tampak seperti datang dari La La Land atau Hollywood. Dia merasa dirinya bintang, padahal di sini dia pemain pendukung"), lalu setelah laga kepada kompatriotnya, Akanji: "Masalahnya, ia membawa sikap ini dari Manchester City asuhan Guardiola, tim dominan yang bertahan dengan menguasai bola. Namun, Inter adalah cerita lain. Ia juga selalu bersikap seperti ini di tim nasional, tempat ia tidak pernah menjadi pemimpin dan dari segi karakter tidak akan pernah menjadi pemimpin. Itu juga terlihat dari kata-katanya setelah kemenangan atas Como, ketika ia mengatakan tidak melihat sesuatu yang fenomenal pada tim asuhan Fabregas: Anda pemain Inter dan membandingkan diri dengan Como? Perjalanan kedua tim benar-benar berbeda. Lalu sikap itu terlihat pula di lapangan: Anda masuk untuk membuat pertahanan lebih solid, tetapi justru kesulitan dan kehilangan pemain yang harus dijaga. Dengan kualitas yang ia miliki, saya tidak mengerti ingin menjadi pemain seperti apa dirinya".

Chivu sudah mengenali masalah mental itu pada awal musim. Ia telah menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemainnya ("Kita harus menjadikan kemenangan atas Como sebagai titik awal. Setelah berkali-kali membalikkan ketertinggalan 2 gol, suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama") dan mengulanginya dari bangku cadangan saat bertandang ke Bergamo ("Jangan bermain api!"), tetapi tampaknya ia belum berhasil mengatasinya. Solusi harus ditemukan. Jika tidak, selain membuang poin di klasemen, Inter juga berisiko menyia-nyiakan gelar Serie A. Terlebih, Lazio asuhan Gattuso dan Roma asuhan Gasperini menjadikan aspek mental sebagai salah satu kekuatan mereka.

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Contoh positif pemain yang datang ke Serie A dari Premier League dengan sikap yang tepat tidak sedikit, mulai dari gelandang Skotlandia McTominay di Napoli hingga penyerang Belanda Malen di Roma. Selain itu, Inter sudah punya penawar dalam tim: selain kapten Lautaro yang baru pulih dari cedera, ada Pio Esposito. Alasannya bahkan tak perlu dijelaskan: cukup dengarkan ia berbicara dan lihat ia bermain. Rendah hati, tinggi performa. Dalam bahasa Inggris: low profile and high performance. Buktinya adalah 8 gol yang ia cetak dalam 5 penampilan terakhir bersama Inter dan tim nasional Italia.