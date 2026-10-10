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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Inter hanya membutuhkan setengah jam yang produktif untuk merusak debut Alberto Gilardino

Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Serie A

Inter pada Sabtu menang mudah atas Parma. Tim asuhan pelatih Christian Chivu menang 3-0 di San Siro dan untuk sementara memuncaki Serie A. Baik AS Roma maupun Lazio masih bisa menyamai perolehan poin itu akhir pekan ini. Parma, yang untuk pertama kalinya dipimpin pelatih Alberto Gilardino dari tepi lapangan, hanya berada di posisi ketujuh belas.

Inter, yang Lautaro Martínez baru kembali dari Argentina dan memulai laga di bangku cadangan, membutuhkan kurang dari 15 menit untuk unggul. Dan gol itu diawali kesalahan besar dari Parma.

Kiper Edoardo Corvi mengoper kepada Mandela Keita, yang terlalu lama menguasai bola dan kalah duel di area yang sangat berbahaya dari Petar Susic. Pemain Kroasia itu tidak berpikir dua kali dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri ke gawang di belakang Corvi: 1-0.

Inter dengan cepat membereskan Parma dan sudah unggul 2-0 sebelum menit ke-20. Diego Carlos menginjak kaki Pio Esposito dan penalti yang diberikan kemudian dieksekusi Hakan Çalhanoglu dengan tembakan yang meluncur di bawah Corvi masuk ke gawang.

Setelah setengah jam, hasil akhir di Milan praktis sudah ditentukan. Henrikh Mkhitaryan menunjukkan kelasnya lewat umpan terukur kepada Marcus Thuram, yang setelah menilai pilihannya memutuskan mencari penyelesaian sendiri dan mencetak gol ke tiang dekat: 3-0.

Babak kedua sebagian besar bisa saja diselesaikan secara tertulis. Parma berusaha membatasi kerusakan dan itu berhasil, sementara Inter menghemat tenaga dengan mempertimbangkan jadwal yang padat.

Inter akan menghadapi pekan berat, dimulai Selasa dengan laga tandang yang berpotensi sulit di Liga Champions melawan Club Brugge. Setelah itu, Sabtu nanti, mereka akan bertandang ke markas Bologna di Serie A.


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