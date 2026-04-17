Inter hampir pasti akan meraih Scudetto setelah kemenangan meyakinkan

Scudetto tampaknya sudah tak terelakkan lagi bagi Inter. Jumat malam, Cagliari dengan mudah dikalahkan di kandang sendiri, sehingga klub ini kini hanya terpaut beberapa poin dari gelar juara.

Federico Dimarco mendapat peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Ia sigap memanfaatkan bola pantul dan melepaskan tembakan ke arah gawang, namun bola tersebut berhasil dihalau dari garis gawang oleh seorang bek Cagliari.

Selanjutnya, Inter meminta penalti setelah dugaan pelanggaran terhadap Henrikh Mkhitaryan. Namun, wasit tidak memberikan apa pun kepada pemain asal Armenia itu.

Di babak kedua, Inter akhirnya unggul. Dimarco berlari membawa bola ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan keras dan rendah kepada Marcus Thuram, yang berhasil menyelesaikannya di tiang jauh.

Empat menit kemudian, bola jatuh di kaki Nicolo Barella setelah terjadi kerumunan di depan gawang. Pemain Italia itu tidak ragu-ragu dan melepaskan tendangan keras yang mengarah ke sudut kiri gawang.





Piotr Zielinski mencetak gol penutup di masa injury time. Pemain asal Polandia itu melepaskan tendangan indah dan menyarangkan bola ke sudut atas gawang atas umpan Denzel Dumfries: 3-0.

Inter kini mengoleksi 78 poin dari 33 pertandingan. Napoli, yang berada di posisi kedua, telah mengumpulkan 66 poin, namun masih akan bertanding akhir pekan ini. Inter masih memiliki lima pertandingan tersisa.