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Inter harus puas dengan hasil imbang 4-4 yang terasa sangat pahit dalam laga penutup Minggu malam pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Menghadapi Atalanta di New Balance Arena, Inter menyia-nyiakan keunggulan dua gol sebanyak tiga kali sebelum pertandingan berakhir imbang.

Seusai pertandingan, pelatih Inter Cristian Chivu tampak kecewa saat mengomentari laga tersebut kepada Dazn.

TIGA KALI UNGGUL DUA GOL - "Ada penyesalan karena kami menyia-nyiakan keunggulan dua gol sebanyak tiga kali. Kami menyesal karena tidak melakukan apa yang kami pikir bisa kami lakukan, yaitu sedikit mengendalikan pertandingan. Kami gagal dalam ujian kedewasaan ketika, pada fase akhir, kami tidak mampu mempertahankan keunggulan yang sudah kami bangun.

KECEROBOHAN - "Kami bermain ceroboh dan kurang cermat, sementara Atalanta, yang patut mendapat pujian, menyulitkan kami."

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DUA POIN DIBERIKAN BEGITU SAJA - "Kami memberikan dua poin begitu saja. Kami harus memetik pelajaran dan melangkah maju. Kami harus menjaga kesiapan mental untuk pertandingan-pertandingan berikutnya."

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TERLALU CEROBOH SAAT KEBObOLAN - "Kami harus memahami situasi dan momen dalam pertandingan. Gol kedua Atalanta terjadi dengan cara yang sama seperti pada sepak pojok sebelumnya, ketika Pepo melakukan penyelamatan hebat. Lalu ada banyak hal lain: semua pemain berada di belakang bola, tetapi semuanya kehilangan tempo. Hari ini kami agak ceroboh dalam hal itu."

PERGANTIAN PEMAIN - "Saya merasa kami terlalu kesulitan di kedua sisi lapangan. Sebagian karena kecerobohan, sebagian lagi karena kami tidak maju untuk berduel. Umpan silang datang terlalu mudah, dan para gelandang tidak datang membantu menghadapi lawan. Pada akhirnya, saya meminta Markus membantu Djed. Tujuannya adalah saling membantu dan tidak memberi ruang, karena kesalahan sekecil apa pun harus dibayar mahal."

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TERLALU BANYAK GOL KEMASUKAN - "Jumlah gol yang kami kebobolan terlalu banyak untuk tim yang punya ambisi lebih besar. Kami harus kembali melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan di Rotterdam dan saat melawan Como. Kami semua harus belajar untuk selalu memberikan yang terbaik dan tidak berpikir untuk menghemat tenaga."