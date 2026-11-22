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Inter pulang dengan hasil imbang 4-4 yang terasa sangat pahit dari laga Minggu malam pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Di New Balance Arena, menghadapi Atalanta, Inter membuang keunggulan dua gol sebanyak tiga kali hingga akhirnya laga berakhir imbang.

Dalam wawancara dengan Dazn seusai pertandingan, pelatih Inter Cristian Chivu mengomentari laga tersebut dengan nada yang jelas menunjukkan kekecewaannya.

TIGA KALI UNGGUL DUA GOL - "Ada penyesalan karena kami membuang keunggulan dua gol sebanyak tiga kali. Kami menyesal karena tidak melakukan apa yang kami pikir bisa kami lakukan, yaitu sedikit mengendalikan pertandingan. Kami gagal dalam ujian kematangan ketika, di akhir laga, kami tidak mampu mempertahankan keunggulan yang telah kami bangun."

SIKAP CEROBOH - "Kami bermain ceroboh dan kurang cermat, sementara Atalanta, yang patut mendapat pujian, membuat kami kesulitan."

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DUA POIN DIBERIKAN BEGITU SAJA - "Kami memberikan dua poin begitu saja. Kami harus memetik pelajaran dan melangkah maju. Kami harus menjaga kesiapan mental tetap tinggi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya."

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TERLALU CEROBOH SAAT KEBOBOLAN - "Kami harus memahami peluang dan momen dalam pertandingan. Gol kedua Atalanta terjadi dengan cara yang sama seperti peluang dari sepak pojok sebelumnya, ketika Pepo melakukan penyelamatan hebat. Gol itu datang dengan cara yang sama. Lalu ada banyak hal lain: semua pemain berada di belakang bola, semua bermain di bawah tempo. Hari ini kami agak ceroboh dalam hal itu."

PERGANTIAN PEMAIN - "Saya merasa kami terlalu kesulitan di kedua sisi lapangan. Sebagian karena kecerobohan, sebagian lagi karena kami tidak mau terlibat dalam duel. Umpan-umpan silang datang terlalu mudah, para gelandang tengah tidak datang membantu menggandakan penjagaan. Pada akhirnya saya meminta Markus membantu Djed. Tujuannya adalah saling membantu dan tidak memberi ruang, karena kesalahan sekecil apa pun harus dibayar mahal."

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TERLALU BANYAK KEBOBOLAN - "Jumlah gol yang kami kebobolan terlalu banyak untuk tim dengan ambisi yang lebih tinggi. Kami harus kembali melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan di Rotterdam dan saat melawan Como. Kami semua harus belajar bahwa kami harus selalu memberikan yang terbaik dan tidak berpikir untuk menghemat tenaga."