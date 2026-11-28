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Cristian Chivu, pelatih Inter, berbicara menjelang pertandingan melawan Genoa.

Berikut pernyataannya kepada DAZN:

“Kami harus menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam hal-hal yang sering mampu kami lakukan. Sesekali kami mengalami jeda yang tidak baik bagi kami, padahal kami harus menjaga kesinambungan yang selama ini agak kurang.”

“Saat ini kami hanya punya tiga penyerang. Lautaro telah memberikan kontribusi sebagai pemain pengganti dan kami senang memilikinya, tetapi perkembangan Pio luar biasa. Malam ini gilirannya beristirahat karena ia sudah melakukan banyak hal. Kami terpaksa sedikit mengubah susunan lini serang. Hari ini kami memilih Lautaro dan Thuram, mungkin pada Selasa kami akan mengambil keputusan lain.”

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“Jones adalah pemain yang kami semua nantikan. Hari ini kesempatan bagus baginya dan ia harus menunjukkan seluruh kualitas, pengalaman, serta terutama intensitasnya yang sejauh ini agak kurang, tetapi ia sedang beradaptasi dengan sepakbola Italia. Ia konsisten berlatih dan hari ini gilirannya tampil.”

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Kepada Skysport ia menambahkan:

“Melawan Genoa, kami harus memperhatikan segalanya. Kami harus siap dalam segala aspek dan setelah kehilangan sesuatu saat menghadapi Atalanta, kami harus tampil lebih baik dan menjaga konsistensi di liga.”

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“Stankovic tetap menjadi opsi dan cepat atau lambat kami akan menampilkannya. Hari ini kami memilih susunan lini tengah ini. Kami punya banyak pilihan dan keputusan kami bergantung pada pertandingan, keseimbangan tim, serta apa yang ingin kami lakukan.”