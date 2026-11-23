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Dan 20, Hakan Calhanoglu kena dan tenggelam. Ini bukan permainan perang laut, melainkan jumlah cedera otot yang dialami gelandang pengatur serangan asal Turki itu sejak tiba di Italia hampir 10 tahun lalu, pada musim panas 2017.

Setelah tiga cedera dalam empat musim bersama Milan, cedera yang dialaminya di kandang Atalanta pada Minggu malam merupakan cedera otot ke-17 bersama Inter, dengan total 200 hari menepi dan 39 pertandingan terlewat saat membela Inter.

Situasinya kian memburuk seiring waktu. Ini sudah merupakan cedera kedua sejak gangguan pada otot adduktor September lalu, setelah ia mengalami lima cedera per musim dalam dua musim terakhir.

Kondisi medisnya akan mendapat pembaruan dalam beberapa jam ke depan. Calhanoglu akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan tingkat keparahan cedera tersebut (diduga kembali bermasalah pada otot fleksor paha yang sama) serta waktu pemulihannya.

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Bagaimanapun, pemain yang lahir di Jerman pada 1994 itu tidak akan tersedia untuk laga Liga Champions berikutnya di San Siro melawan klub Jerman, Stuttgart, yang dijadwalkan Rabu malam. Pada laga itu, pelatih Inter Cristian Chivu berharap Piotr Zielinski asal Polandia bisa kembali bermain. Di kubu lawan, gelandang penting lainnya, Angelo Stiller, juga akan absen.

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Sementara itu, UEFA telah menunjuk wasit asal Prancis François Letexier, dibantu dua rekan senegaranya, Cyril Mugnier dan Mehdi Rahmouni, dengan Romain Lissorgue sebagai ofisial keempat. Dua wasit asal Belanda, Dennis Higler dan Pol van Boekel, bertugas di VAR.

Kembali ke Calhanoglu, cederanya yang semakin sering tak terelakkan turut memengaruhi negosiasi perpanjangan kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini, Juni 2027.

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Selama jeda kompetisi untuk pertandingan tim nasional, para petinggi Inter bertemu agen pemain asal Turki itu dan menawarkan kontrak dua tahun hingga 2029 dengan nilai lebih rendah daripada gajinya saat ini, yakni €6,5 juta bersih per musim. Namun, nilai tetapnya bisa mendekati €6 juta berkat sejumlah bonus yang terkait dengan penampilan pribadinya dan hasil yang diraih tim. Kini kedua pihak akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum kembali bertemu dan mengambil keputusan akhir, apa pun hasilnya, dalam beberapa bulan pertama 2027.

Di tengah rumor yang belum terkonfirmasi mengenai minat Juventus dan Como, Galatasaray serta Fenerbahce menjadi opsi dari Turki yang siap bersaing di bursa transfer untuk membawa Calhanoglu pulang ke negaranya dengan status bebas transfer jika ia meninggalkan Inter.