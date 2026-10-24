Pada laga pekan kedelapan Serie A besok, Minggu, Inter akan menghadapi Fiorentina dengan modal rekor pertemuan langsung yang kuat, setelah berhasil menghindari kekalahan dalam 16 dari 18 pertandingan terakhir yang mempertemukan kedua tim di ajang tersebut, dengan raihan 10 kemenangan dan 6 hasil imbang.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Fiorentina telah mencetak 224 gol ke gawang Inter di Serie A, dan itu merupakan jumlah gol terbanyak yang mereka cetak ke gawang tim mana pun.

Sebaliknya, tidak ada tim yang mencetak gol ke gawang Fiorentina di ajang ini lebih banyak daripada Inter, yang sama dengan Juventus dengan torehan 275 gol.

Fiorentina kalah dalam 3 pertandingan tandang terakhir melawan Inter di Serie A, setelah sebelumnya mempertahankan rekor tanpa kekalahan dalam 3 dari 4 pertemuan terakhir, dengan raihan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

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Terakhir kali tim berjuluk Viola itu mengalami rentetan kekalahan tandang melawan Inter untuk periode yang lebih panjang adalah antara tahun 2001 dan 2013, ketika mereka kalah 12 pertandingan beruntun.

Fiorentina menderita 5 kekalahan dalam 7 pertandingan pertama mereka di Serie A musim ini, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang, dan sepanjang sejarah mereka belum pernah mencatatkan jumlah kekalahan yang lebih banyak dalam 8 pertandingan pertama satu musim di ajang tersebut.

Inter meraih kemenangan dalam seluruh empat pertandingan kandang yang mereka jalani di Serie A musim ini, dengan mencetak 15 gol.

Selama 50 tahun terakhir, hanya 3 tim yang berhasil menang dalam 5 pertandingan kandang pertama mereka dalam satu musim di ajang ini, sekaligus mencetak gol lebih banyak daripada Inter dalam empat pertandingan pertama mereka, yaitu Roma yang mencetak 16 gol pada musim 1990-1991 dan 17 gol pada musim 2016-2017, Juventus yang mencetak 17 gol pada musim 2014-2015, dan Sampdoria yang mencetak 16 gol pada musim 2017-2018.

Fiorentina kebobolan gol terbanyak di Serie A musim ini, setelah gawang mereka bergetar 17 kali, dan mereka akan berhadapan dengan lini serang terkuat di ajang tersebut, karena Inter telah mencetak 21 gol.

Tim berjuluk Viola itu kebobolan satu gol dengan rata-rata satu dari setiap 5 tembakan, yang merupakan rasio terburuk di antara tim-tim Serie A pada musim ini.

Hakan Calhanoglu menduduki puncak daftar pemain dengan gol terbanyak ke gawang Fiorentina di Serie A, setelah mencetak 7 gol ke gawang mereka, dan itu merupakan jumlah gol terbanyak yang dicetak pemain Turki tersebut ke gawang satu tim di ajang ini.

Pada era penghitungan 3 poin untuk kemenangan, hanya 4 pemain tengah yang melampaui angka ini dengan mencetak gol lebih banyak ke gawang satu lawan, yaitu Cristiano Doni ke gawang Inter, Andrea Pirlo ke gawang Parma, dan Clarence Seedorf ke gawang Juventus, setelah masing-masing mencetak 8 gol, ditambah Marek Hamsik yang mencetak 8 gol ke gawang Palermo dan 9 gol ke gawang Bologna.

Cher Ndour, yang mencetak gol pada pertandingan terakhirnya melawan Inter di Stadion Franchi pada Maret lalu, yang berakhir imbang 1-1, merupakan salah satu dari 5 pemain kelahiran tahun 2004 atau setelahnya yang berhasil melepaskan setidaknya 30 umpan yang memecah lini lawan, setelah memberikan 41 umpan jenis ini, di samping merebut bola setidaknya 30 kali, karena ia merebutnya 32 kali. Bergabung bersamanya dalam daftar ini adalah Daryl Bakola, Reda Belahyane, Omar Ngom, dan Alessandro Romano.

Inter mempertahankan rekor tanpa kekalahan di Serie A musim ini, meski kebobolan 9 gol.

Dalam sejarah ajang ini hanya terjadi 5 kali sebuah tim menghindari kekalahan dalam 8 pertandingan pertama mereka di liga meski kebobolan gol yang lebih banyak, yaitu kasus Lucchese pada musim 1936-1937, setelah kebobolan 10 gol, Roma pada musim 1955-1956 dengan jumlah yang sama, Milan pada musim 1992-1993 dan 1999-2000, setelah kebobolan 11 gol pada masing-masing musim, serta Inter sendiri pada musim 2004-2005, ketika kebobolan 13 gol.

Inter meraih jumlah poin terbanyak di antara tim-tim Serie A yang bangkit dari ketertinggalan dalam 7 pertandingan pertama musim, pada era penghitungan 3 poin untuk kemenangan, setelah mengumpulkan 10 poin dari situasi saat mereka tertinggal, dan jumlah ini sama dengan Juventus pada musim 2013-2014, serta Inter sendiri pada musim 2021-2022.