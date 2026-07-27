John Stones tinggal selangkah lagi menandatangani kontrak dengan Inter, demikian dilaporkan pakar bursa transfer Fabrizio Romano pada Senin di X. Bek yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu dapat direkrut secara gratis, karena ia baru-baru ini meninggalkan Manchester City dengan status bebas transfer.

Inter kini telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Stones, tambah Romano dalam laporannya. Tes medis dan penandatanganan kontrak diperkirakan akan segera menyusul.

Untuk Stones, sudah disiapkan kontrak di Milan hingga pertengahan 2028. Pemain Inggris berusia 32 tahun itu bermain tepat sepuluh musim untuk Manchester City, sepanjang periode Pep Guardiola sebagai manajer klub raksasa tersebut.

Stones juga mendapat tawaran dari Premier League. Juventus pun sempat menjalin kontak dengan pemain berpengalaman itu, yang kini hampir pasti memilih kontrak dua tahun bersama Inter.

BBC pekan lalu masih melaporkan bahwa Chelsea meminati Stones. Klub asal London itu kini mengalihkan fokus kepada mantan pemain Ajax, Jordan Henderson.

Calon rekrutan Inter itu mencapai semifinal Piala Dunia bersama Inggris. Stones mendapat tempat di starting XI saat melawan Argentina, yang mencapai final dengan menyingkirkan tim Inggris.

Stones sudah mengoleksi 94 caps bersama timnas Inggris. Masih belum jelas apakah ia masuk dalam rencana pelatih timnas Thomas Tuchel untuk periode mendatang.