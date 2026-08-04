Sejumlah laporan media mengungkap bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron memainkan peran dalam memperkeras sikap Federasi Sepak Bola Prancis terhadap proyek yang tengah diupayakan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" Gianni Infantino, yakni pembentukan sebuah perusahaan komersial di bawah "FIFA" yang terbuka bagi para investor dari sektor swasta, sebelum akhirnya proyek itu ditinggalkan baru-baru ini di tengah gelombang penolakan yang meluas.

Menurut yang diberitakan surat kabar L'Équipe, Macron mendorong Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi proyek tersebut, setelah sebelumnya Diallo menggambarkannya sebagai "proyek yang menimbulkan kekhawatiran".

Surat kabar itu mengutip sebuah sumber yang mengetahui dokumen tersebut bahwa Diallo menerima dukungan langsung untuk memperkeras nada bicaranya, dengan menyebutkan bahwa "Presiden Republik mendorongnya untuk terlibat lebih kuat dalam pertarungan ini", setelah sikap pertamanya dinilai kurang tegas dari yang diharapkan.

Langkah ini muncul di saat penolakan Eropa terhadap proyek tersebut kian meningkat, ketika Federasi Sepak Bola Eropa mengancam akan memboikot Piala Dunia jika "FIFA" melanjutkan pelaksanaan rencananya, menyusul rapat darurat yang khusus digelar untuk membahas dampak usulan tersebut.

Federasi Sepak Bola Prancis menegaskan bahwa Diallo memainkan "peran sentral" dalam mengoordinasikan sikap dengan rekan-rekannya di Eropa dan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Eropa, dalam kerangka upaya untuk menghentikan proyek tersebut.

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Laporan-laporan itu juga menyebutkan bahwa Macron pun melakukan sejumlah komunikasi dengan Infantino, dengan menegaskan pentingnya menjaga kesatuan sepak bola dunia.

Dalam perkembangan yang mencolok, Diallo beralih dari posisi pendukung yang diharapkan bagi Infantino, yang tengah bersiap mengikuti pemilihan presiden "FIFA" yang dijadwalkan pada Maret 2027, menjadi menuntut dilakukannya "transformasi mendalam" dalam sistem tata kelola di dalam federasi internasional itu.

Federasi Prancis menjelaskan bahwa presidennya berpandangan FIFA harus berkomitmen pada standar integritas dan transparansi tertinggi, dengan menilai bahwa standar-standar ini "tidak lagi tersedia secara memadai" saat ini.

Perkembangan ini muncul di saat meningkatnya seruan di dalam sejumlah federasi nasional, di samping Federasi Sepak Bola Eropa, untuk mengakhiri masa jabatan Infantino, terutama setelah gagalnya proyek investasi terbarunya, yang mendorongnya untuk mengintensifkan langkah-langkahnya guna mencari dukungan terbuka menjelang pemilihan mendatang.

Infantino memangku jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional sejak 2016, setelah terpilih kembali untuk dua masa jabatan baru pada 2019 dan 2023.