Peluit panjang bukanlah peristiwa paling menonjol dalam laga puncak Belanda ini, melainkan momen mengerikan sepuluh menit sebelum pertandingan usai, ketika Stadion Johan Cruyff berubah menjadi arena kekacauan dan keterkejutan.

Bek muda klub Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 tahun), mengalami cedera parah yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit, dalam pertandingan yang dimenangkan Eindhoven dengan skor 3-1.

Momen mengerikan: tekel terlambat memicu keributan

Insiden itu terjadi pada menit ke-80, akibat tekel terlambat dan ceroboh dari winger Ruben van Bommel, putra legenda sepak bola Belanda Mark van Bommel.

Benturan itu keras dan langsung mengenai lawan, membuat Bouwman terjatuh ke tanah sambil menahan rasa sakit di tengah kondisi yang benar-benar mencekam, sebelum lapangan berubah menjadi arena kericuhan dan pertengkaran sengit antara para pemain kedua tim, sebagai bentuk protes atas kerasnya tekel tersebut.

Tim medis segera turun tangan, dan pemain muda itu langsung dibawa dengan ambulans, menutup laga dengan pemandangan yang tak ingin dilihat siapa pun.

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Diagnosis mengejutkan dan absen panjang

Dalam sebuah pernyataan resmi yang mengkhawatirkan, klub Ajax Amsterdam mengumumkan hasil pemeriksaan awal yang dijalani bek muda mereka di rumah sakit.

Klub memastikan Bouwman mengalami "peregangan pada tulang dada dan memar pada paru-paru", sebuah cedera serius yang mengharuskannya tetap berada di bawah pengawasan medis ketat di rumah sakit selama beberapa jam ke depan.

Klub juga menegaskan sikapnya soal durasi absen, dengan memastikan bahwa pemain tersebut dipastikan absen dari lapangan hingga akhir September ini, sebuah pukulan berat bagi perjalanan karier salah satu talenta akademi paling menonjol.

Kemarahan di Belanda dan perbandingan dengan bencana 1982

Tekel keras itu tidak berlalu begitu saja di kalangan olahraga Belanda, dan justru memicu gelombang kemarahan serta kecaman yang luas.

Kritikus olahraga terkenal Hugo Borst bahkan melangkah lebih jauh, ketika membandingkan momen itu dengan benturan brutal yang tak terlupakan antara kiper Jerman Harald Schumacher dan pemain Prancis Patrick Battiston pada semifinal Piala Dunia 1982, yang nyaris merenggut nyawa pemain yang disebut terakhir.

Sebuah perbandingan yang mencerminkan besarnya keterkejutan yang ditinggalkan oleh tekel Van Bommel junior.

Penyesalan dan permintaan maaf di ruang ganti

Di sisi lain, klub Eindhoven mencoba meredam situasi dengan cepat, dan Ernest Stewart, direktur olahraga klub, mengungkapkan bahwa Ruben van Bommel merasa sangat menyesal dan sedih mendalam begitu melihat betapa parahnya cedera tersebut.

Stewart menambahkan bahwa pemain itu tidak menunggu lama, melainkan langsung menuju ruang ganti Ajax Amsterdam begitu peluit panjang dibunyikan untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada para pemain dan staf teknis atas apa yang terjadi, sebuah tindakan yang melaluinya ia berusaha menegaskan bahwa apa yang terjadi tidaklah disengaja.