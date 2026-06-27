Insiden yang melibatkan Messi memicu kemarahan Brasil... Protes resmi atas "ketidakadilan" yang menimpa Vinícius

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebagai protes atas pembatalan gol Vinícius Júnior ke gawang Skotlandia selama pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 2026, dengan menilai keputusan tersebut “tidak adil” dan bertentangan dengan prinsip-prinsip wasit yang diterapkan dalam turnamen tersebut.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “AS” yang memperoleh salinan eksklusif surat tersebut, Federasi Sepak Bola Brasil mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja wasit asal Meksiko, César Ramos, serta intervensi Teknologi Asisten Wasit Video (VAR) pada adegan gol yang seharusnya melengkapi hat-trick Vinícius, dengan menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan “kesalahan baru” dalam penggunaan teknologi tersebut selama turnamen.

Vinícius merebut bola dari bek Skotlandia Hendrik pada menit ke-22 dan mencetak gol kedua Brasil, sebelum wasit video campur tangan dan meminta tinjauan ulang adegan tersebut, sehingga wasit memutuskan untuk membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh penyerang Brasil tersebut.

Ulangan tayangan televisi menunjukkan adanya kontak ringan antara kedua pemain, namun Federasi Sepak Bola Brasil menganggap keputusan tersebut “berlebihan” dan mengutip kasus-kasus serupa di mana gol tidak dibatalkan.

Dalam surat yang ditujukan kepada FIFA disebutkan: “Di antara hal-hal yang menarik perhatian kami selama turnamen ini adalah pendekatan yang diterapkan oleh wasit video asisten (VAR), di mana terlihat jelas adanya penekanan pada penghormatan terhadap interpretasi wasit di lapangan serta pembatasan intervensi hanya pada pelanggaran yang jelas dan nyata. Kami percaya bahwa filosofi ini bermanfaat bagi sepak bola dan menjaga kewibawaan wasit.”

Surat tersebut menambahkan bahwa “beberapa insiden selama turnamen sejalan dengan pendekatan ini, di antaranya kemungkinan pelanggaran sebelum gol Argentina melawan Austria, kemungkinan tendangan penalti antara Inggris dan Ghana pada menit ke-78, serta insiden serupa antara Senegal dan Prancis pada menit ke-58,” seraya mencatat bahwa “pembatalan gol Brasil tidak sejalan dengan filosofi ini, karena keputusan tersebut tampak mengejutkan bahkan bagi para pemain Skotlandia sendiri.”

Federasi Brasil menegaskan di akhir suratnya bahwa “mereka sepenuhnya menghormati proses pengambilan keputusan dan tidak mempermasalahkan interpretasi teknis atas situasi tersebut, melainkan hanya menuntut penerapan standar yang sama di semua pertandingan dan untuk semua tim yang berpartisipasi.”

Brasil juga melontarkan kritik langsung kepada wasit César Ramos, dengan menyatakan bahwa “rekam jejaknya bersama timnas Brasil tidaklah terbaik,” sambil mengingatkan bahwa ia memimpin pertandingan Brasil melawan Swiss di Piala Dunia 2018 ketika gol penyama kedudukan disahkan meskipun terdapat pelanggaran jelas terhadap bek Seleção.

Surat tersebut ditutup dengan pernyataan: “Wajar jika muncul keraguan ketika wasit yang sama kembali terlibat dalam keputusan krusial yang memengaruhi Brasil di ajang Piala Dunia lainnya.”