Facundo Bernal, pemain Real Betis, menghadapi ancaman hukuman larangan bermain minimal 4 laga setelah diusir keluar lapangan saat menghadapi Barcelona, menyusul insiden bentrok dengan Lamine Yamal yang berakhir dengan dua kali tandukan pemain Betis itu ke wajah bintang klub Katalunya tersebut, sesuai dengan apa yang tertulis dalam laporan pengadil Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Selain anulir gol Giovani Lo Celso pada paruh pertama, pertandingan juga diwarnai insiden kontroversial di awal babak kedua, setelah pemain Betis, Valles, menjatuhkan Fermin Lopez dengan keras, sehingga Lamine Yamal turun tangan membela rekannya, sebelum situasi berkembang menjadi bentrokan antarpemain. Dalam keributan itu, Bernal melakukan tindakan kasar terhadap pemain Barcelona, sehingga wasit langsung mengeluarkan kartu merah untuknya.

De Burgos Bengoetxea menjelaskan dalam laporannya: "Pada menit ke-54, pemain Facundo Bernal Cruz, nomor 6, diusir keluar lapangan dengan alasan berikut: dalam sebuah konfrontasi, pemain ini mencekik leher lawannya dan menanduknya dua kali berturut-turut di wajah, sementara bola sedang tidak dalam permainan. Pemain lawan tidak membutuhkan penanganan medis dan mampu menyelesaikan pertandingan."

Potensi hukuman hingga 12 pertandingan

Berdasarkan apa yang tercantum dalam laporan tersebut, Bernal bisa menghadapi hukuman larangan bermain minimal 4 laga, mengacu pada Pasal 103 dari peraturan disiplin, yang menyatakan bahwa tindakan penyerangan terhadap orang lain tanpa menimbulkan cedera, jika terjadi saat permainan terhenti atau jauh dari bola sehingga mustahil untuk melakukan intervensi, dikenai sanksi larangan bermain 4 hingga 12 pertandingan.

Fakta bahwa pemain Barcelona tidak mengalami cedera menjadi penting dalam penentuan hukuman, sebab sanksi bisa berkisar antara 6 dan 15 pertandingan apabila penyerangan tersebut mengakibatkan cedera, sesuai dengan apa yang disebutkan laporan itu.

Di sisi lain, pemain tersebut bisa saja berupaya memanfaatkan penerapan Pasal 130 yang mengatur tentang kekerasan selama permainan berlangsung, yang berpotensi membuka pintu bagi hukuman lebih ringan antara 2 dan 3 pertandingan. Namun kemungkinan ini terlihat kecil mengingat redaksi laporan wasit yang sangat jelas, yang menegaskan bahwa penyerangan terjadi ketika bola berada di luar permainan.

Insiden lain yang melibatkan pelatih Betis

Insiden kontroversial tidak berhenti pada pengusiran Bernal, karena laporan wasit juga memuat catatan mengenai tindakan Manuel Fajardo Mateo, direktur teknik Real Betis, terhadap wasit keempat Alejandro Clemente Ortuno.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa "setelah peninjauan teknologi asisten video (VAR) pada paruh pertama, direktur teknik klub Real Betis Balompie, Tuan Manuel Fajardo Mateo, menendang bola yang berada di area wasit keempat, sehingga bola tersebut membentur kakinya dan menyebabkan cedera ringan".

Insiden ini bisa berujung pada sanksi terhadap pelatih tersebut apabila dia terdaftar secara resmi dalam kapasitas yang memungkinkan dirinya dimintai pertanggungjawaban secara disipliner. Namun jika tidak demikian, sanksi bisa diarahkan kepada klub itu sendiri dalam bentuk denda finansial akibat kejadian tersebut.