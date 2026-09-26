Apakah Ismael Saibari boleh menyebut dirinya juara Piala Afrika, hingga hari ini masih belum dipastikan secara final. Tim Maroko asuhannya memang kalah secara olahraga di partai final pada 18 Januari di Rabat melawan Senegal. Namun, karena tim Senegal sempat meninggalkan lapangan, Maroko mengajukan keberatan kepada konfederasi Afrika CAF dan dikabulkan, yang kini kembali digugat oleh Senegal. Pada 8 Oktober akan digelar sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional CAS, setelah itu keputusan final akan diambil.

Dalam final yang diwarnai kericuhan itu, Saibari sendiri memainkan peran yang tidak menyenangkan, yakni dalam apa yang disebut kasus handuk. Di tengah hujan deras di Rabat, para ball boy Maroko mencoba mencuri handuk kiper Senegal, Edouard Mendy. Kapten Maroko Achraf Hakimi dan Saibari, yang saat itu sudah lebih dulu ditarik keluar, ikut membantu dengan antusias. Saibari kemudian menyebut tindakannya sebagai "sebuah kesalahan" dan meminta maaf untuk itu.

CAF tetap menjatuhkan hukuman, memberikan denda dan menskors Saibari untuk tiga serta Hakimi untuk dua pertandingan tim nasional di kompetisi CAF. Setelah banding Maroko, denda dihapus dan skorsing dikurangi menjadi masing-masing satu pertandingan. Saibari dan Hakimi menjalani hukuman itu pada Jumat malam saat Maroko menang 2-0 atas Gabon dalam kualifikasi Piala Afrika. Meski demikian, keduanya tetap masuk skuad dan karena itu kemungkinan bisa dimainkan pada laga kualifikasi kedua tandang melawan Lesotho pada Selasa serta laga persahabatan melawan Ghana Minggu depan.

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Ismael Saibari berpeluang mendapatkan kesempatan besar di Bayern Munich

Setelah jeda internasional, Saibari berpeluang mendapatkan kesempatan besar untuk tampil lebih banyak dalam laga-laga penting di Bayern Munich karena cedera Jamal Musiala. Musiala belakangan mulai menemukan performa yang semakin baik, tetapi kini harus terhenti akibat robeknya serat otot di paha kanan. Itu terjadi saat pemanasan sebelum duel Nations League Jerman melawan Belanda pada Kamis.

Menurut kabar yang beredar, Musiala akan absen selama tiga hingga empat pekan. Itu berarti ia dipastikan akan melewatkan laga-laga melawan FC Augsburg dan Viking Stavanger, dan mungkin juga dua big match setelahnya melawan RB Leipzig dan FC Arsenal. Saibari akan menjadi kandidat kuat untuk mengisi tempat Musiala di lini tengah serang. Kandidat lainnya adalah Serge Gnabry yang di sisinya sendiri baru saja pulih serta Lennart Karl.

Saibari pindah ke Munich dari PSV Eindhoven pada musim panas dengan nilai 50 juta euro setelah tampil kuat di Piala Dunia bersama Maroko. Dalam tujuh pertandingan kompetitif Bayern Munich sejauh ini, pemain 25 tahun itu memang selalu dimainkan, tetapi baru tiga kali masuk starting XI. Setelah mencatatkan tiga assist, ia mencetak gol pertamanya di laga kompetitif untuk Bayern Munich saat menang 7-0 atas Union Berlin tepat sebelum jeda internasional.