Insiden sebelumnya memicu kekhawatiran... Apakah sejumlah pemain Argentina akan absen di final karena skorsing?

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa kemungkinan beberapa pemain Argentina tidak akan tampil dalam final Piala Dunia melawan Spanyol pada hari Minggu mendatang.

Surat kabar "AS" menjelaskan bahwa tindakan sejumlah pemain Argentina yang mengibarkan spanduk politik yang menyinggung masalah kedaulatan Kepulauan Falkland dapat mengakibatkan sanksi olahraga terhadap mereka semua, sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin.

Selain itu, mengingat adanya kasus serupa di masa lalu, beberapa di antara mereka mungkin dilarang ikut serta dalam pertandingan final tersebut.

Contohnya adalah pemain Korea Selatan Park Jung-woo, yang diskors selama dua pertandingan karena melakukan hal yang sama persis pada Olimpiade London.

Setelah mengalahkan Jepang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, ia mengangkat spanduk yang bertuliskan slogan politik terkait Kepulauan Liancourt, yang dikenal sebagai Dokdo atau Tokdo, atau Takeshima dalam bahasa Jepang.

Akibatnya, dan karena itu merupakan pertandingan terakhir Korea di turnamen tersebut, Komite Disiplin FIFA mengeluarkannya dari upacara penyerahan medali, dan berbeda dengan 17 rekan setimnya, ia tidak menerima medali perunggu saat itu.

Selain itu, beberapa bulan kemudian, ia dilarang berpartisipasi dalam semua kompetisi internasional selama dua pertandingan.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melarang pesan-pesan politik di lapangan dan stadion sesuai dengan aturan disiplinnya serta peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB).

Asosiasi Sepak Bola Argentina juga didenda pada tahun 2014 karena spanduk bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina”.

Kasus ini kemungkinan besar akan memicu penyelidikan oleh FIFA, dan pengenaan denda terhadap Federasi Sepak Bola Argentina hampir pasti terjadi. Sanksi terhadap para pemain juga mungkin diterapkan, meskipun kemungkinannya lebih kecil mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya pemain yang membawa spanduk tersebut.