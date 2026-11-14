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Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, bersiap untuk mengingatkan para pemainnya mengenai prosedur dan protokol yang berlaku untuk menghadapi pelecehan rasial di dalam lapangan, menjelang laga yang dinanti melawan timnas Spanyol, Minggu besok malam, dalam ajang UEFA Nations League.

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Laga ini membawa dimensi yang melampaui perhitungan sepak bola semata, mengingat sejarah penuh ketegangan dari sejumlah pertemuan antara kedua tim nasional, terkait diskriminasi rasial.

Pertandingan akan digelar di Stadion Metropolitano, markas Atletico Madrid. Ini akan menjadi kunjungan pertama tim nasional Inggris ke ibu kota Spanyol, sejak pertandingan persahabatan terkenal melawan "La Roja" pada November 2004, yang menyaksikan sejumlah pemain Inggris menjadi sasaran hinaan dan nyanyian rasialis dari sebagian suporter, di Stadion Santiago Bernabeu.

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Daftar para pemain yang menjadi sasaran pelecehan tersebut mencakup Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas, dan Jermain Defoe.

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Insiden itu berujung pada penjatuhan denda kepada Federasi Sepak Bola Spanyol, dalam sebuah peristiwa yang meninggalkan dampak nyata pada hubungan antara kedua tim nasional.

Meski Inggris telah menjalani pertandingan lain di tanah Spanyol sejak saat itu, mereka belum pernah kembali ke Madrid untuk menghadapi tim nasional Spanyol, karena pertemuan-pertemuan berikutnya digelar di kota lain, di antaranya Sevilla dan Alicante.

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Pernyataan Tuchel muncul di tengah kembali mengemukanya kontroversi seputar rasisme di stadion-stadion Spanyol, setelah peristiwa yang terjadi pada pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir di Barcelona, pada 31 Maret lalu, yang berakhir imbang tanpa gol.

Pertandingan itu menyaksikan nyanyian anti-Muslim dari sekelompok suporter Spanyol, yang mendorong pihak penyelenggara untuk menyiarkan pesan peringatan melalui layar dan pengeras suara di dalam stadion.

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Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Federasi Sepak Bola Internasional menjatuhkan denda kepada Federasi Spanyol, serta memutuskan untuk menutup 15% tribun stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan persahabatan berikutnya tim nasional Spanyol, atau mengalokasikan kursi-kursi tersebut untuk kelompok masyarakat dan organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan diskriminasi.

Di sisi lain, Tuchel mengatakan dalam pernyataan yang dikutip jaringan "RMC" Prancis, bahwa ia akan memastikan para pemainnya memahami prosedur yang harus diikuti, jika terjadi pelanggaran selama pertandingan hari Minggu, sembari mengenang apa yang terjadi pada kunjungan sebelumnya ke Madrid.

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Pelatih asal Jerman itu menyatakan: "Mungkin kami harus mengalokasikan 5 menit untuk memberi tahu para pemain tentang protokol, jika ada preseden di Madrid. Penting bagi para pemain untuk mengetahui protokol tersebut."

Ia menjelaskan bahwa tim nasional Inggris sebelumnya telah membahas masalah ini, sebelum pertandingan melawan Serbia di Beograd pada September 2025, seraya menegaskan bahwa ada prosedur yang jelas untuk menangani insiden semacam itu, dan tim akan siap menghadapinya jika terjadi.

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Federasi Sepak Bola Eropa menerapkan protokol tiga tahap, untuk menghadapi perilaku rasialis dan diskriminatif di dalam stadion.

Tahap pertama dimulai dengan menghentikan pertandingan dan meminta suporter menghentikan pelanggaran melalui pengeras suara.

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Jika pelanggaran berlanjut, wasit menghentikan kembali pertandingan selama lima hingga sepuluh menit, dengan meminta para pemain meninggalkan lapangan untuk sementara waktu.

Adapun jika perilaku rasialis berlanjut setelah permainan dilanjutkan, wasit dapat mengambil keputusan final untuk membatalkan pertandingan.