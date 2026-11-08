Bagikan Ikuti GOAL di Google

Insiden mengerikan membayangi derbi Norwegia utara pada Minggu ketika sebagian tribun stadion ambruk, menyebabkan para suporter terjatuh menembus struktur tersebut. Laga Eliteserien antara Tromso dan Bodo/Glimt harus dihentikan sementara saat petugas layanan darurat bergegas ke lokasi untuk menangani mereka yang terdampak ambruknya tribun.

Iklan

Kekacauan di Alfheim Stadion

Laga Eliteserien yang sangat dinantikan antara Tromso dan Bodo/Glimt berubah menjadi mengerikan pada menit ke-41 ketika sebagian tribun suporter tim tamu tiba-tiba ambruk. Saat para suporter bersorak dan melompat, lantai di bawah mereka ambles, memicu kepanikan di Alfheim Stadion. Wasit segera menghentikan pertandingan pada pukul 15.12 saat skor masih imbang 0-0. Petugas medis dan polisi bergegas melintasi lapangan untuk mencapai area terdampak di belakang gawang.

Para saksi menggambarkan momen mengerikan ketika struktur tribun itu seolah seketika kehilangan kekuatannya. Seorang suporter, Andrine Moen, menceritakan pengalaman tersebut kepada media. "Kami berdiri dan melompat mengikuti nyanyian suporter, lalu lantainya ambruk, deretan di depan kami terbelah dua," katanya kepada RMC Sport. "Setidaknya dua orang terjatuh menembus lantai, tetapi kami tidak tahu dari ketinggian berapa mereka jatuh atau berapa jumlah mereka seluruhnya."

Korban Cedera dan Penanganan Darurat

Segera setelah tribun ambruk, area yang menampung sekitar 600 suporter tim tamu itu dievakuasi sebagai langkah pengamanan. Pejabat Bodo/Glimt segera memberikan kabar mengenai kondisi para suporter mereka yang datang ke stadion. "Sebanyak lima orang terjatuh menembus lantai dan satu orang dibawa ke rumah sakit," kata juru bicara Glimt, Simen Pedersen, kepada media lokal VG, seperti dikutip The Sun. Pedersen dilaporkan memastikan bahwa suporter yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar saat menerima perawatan.

Polisi setempat telah memastikan akan membuka penyelidikan resmi untuk mengetahui bagaimana kerusakan separah itu bisa terjadi dalam sebuah pertandingan di kompetisi kasta tertinggi. Area stadion tempat insiden itu terjadi dinyatakan tidak layak digunakan selama sisa hari tersebut, sehingga para suporter tim tamu harus dipindahkan. Setelah penundaan hampir satu jam, pertandingan diputuskan untuk dilanjutkan pada pukul 16.00, dimulai dari menit ke-43. Tak lama setelah para pemain kembali ke lapangan, penyerang Bodo/Glimt Ola Brynhildsen berhasil membawa tim tamu unggul 1-0.

Iklan Iklan

Perjalanan Bodo/Glimt di Kompetisi Eropa

Insiden di kompetisi domestik ini terjadi di tengah periode ketika Bodo/Glimt menjadi sorotan. Klub tersebut telah menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sepakbola Eropa. Mewakili sebuah kota kecil berpenduduk hanya 50.000 jiwa, klub ini bangkit sejak promosi pada 2017 hingga menjuarai liga Norwegia empat kali dalam enam musim terakhir di bawah arahan Kjetil Knutsen. Kesuksesan itu membawa mereka ke fase liga Liga Champions dengan format baru, tempat mereka menguji kemampuan melawan sejumlah nama besar di Eropa, termasuk saat kalah tipis 4-3 dari Napoli.

Meski mendominasi kompetisi domestik, sang juara Norwegia kesulitan di kompetisi elite Eropa musim ini dan baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan. Mereka saat ini berada di papan bawah klasemen yang berisi 36 tim dan menghadapi tugas berat untuk lolos ke babak play-off, dengan laga melawan Manchester City dan Atletico Madrid masih menanti.