Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1085708216.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Insiden mengerikan di derbi Norwegia! Suporter terperosok menembus tribune stadion yang ambruk, laga Tromso vs Bodo/Glimt dihentikan

Ikuti GOAL di Google

Insiden mengerikan membayangi derbi Norwegia utara pada Minggu ketika sebagian tribun stadion ambruk, menyebabkan para suporter terjatuh menembus struktur tersebut. Laga Eliteserien antara Tromso dan Bodo/Glimt harus dihentikan sementara saat petugas layanan darurat bergegas ke lokasi untuk menangani mereka yang terdampak ambruknya tribun.

Iklan

Kekacauan di Alfheim Stadion

Laga Eliteserien yang sangat dinantikan antara Tromso dan Bodo/Glimt berubah menjadi mengerikan pada menit ke-41 ketika sebagian tribun suporter tim tamu tiba-tiba ambruk. Saat para suporter bersorak dan melompat, lantai di bawah mereka ambles, memicu kepanikan di Alfheim Stadion. Wasit segera menghentikan pertandingan pada pukul 15.12 saat skor masih imbang 0-0. Petugas medis dan polisi bergegas melintasi lapangan untuk mencapai area terdampak di belakang gawang.

Para saksi menggambarkan momen mengerikan ketika struktur tribun itu seolah seketika kehilangan kekuatannya. Seorang suporter, Andrine Moen, menceritakan pengalaman tersebut kepada media. "Kami berdiri dan melompat mengikuti nyanyian suporter, lalu lantainya ambruk, deretan di depan kami terbelah dua," katanya kepada RMC Sport. "Setidaknya dua orang terjatuh menembus lantai, tetapi kami tidak tahu dari ketinggian berapa mereka jatuh atau berapa jumlah mereka seluruhnya."

Korban Cedera dan Penanganan Darurat

Segera setelah tribun ambruk, area yang menampung sekitar 600 suporter tim tamu itu dievakuasi sebagai langkah pengamanan. Pejabat Bodo/Glimt segera memberikan kabar mengenai kondisi para suporter mereka yang datang ke stadion. "Sebanyak lima orang terjatuh menembus lantai dan satu orang dibawa ke rumah sakit," kata juru bicara Glimt, Simen Pedersen, kepada media lokal VG, seperti dikutip The Sun. Pedersen dilaporkan memastikan bahwa suporter yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar saat menerima perawatan.

Polisi setempat telah memastikan akan membuka penyelidikan resmi untuk mengetahui bagaimana kerusakan separah itu bisa terjadi dalam sebuah pertandingan di kompetisi kasta tertinggi. Area stadion tempat insiden itu terjadi dinyatakan tidak layak digunakan selama sisa hari tersebut, sehingga para suporter tim tamu harus dipindahkan. Setelah penundaan hampir satu jam, pertandingan diputuskan untuk dilanjutkan pada pukul 16.00, dimulai dari menit ke-43. Tak lama setelah para pemain kembali ke lapangan, penyerang Bodo/Glimt Ola Brynhildsen berhasil membawa tim tamu unggul 1-0.

Iklan
Iklan

Perjalanan Bodo/Glimt di Kompetisi Eropa

Insiden di kompetisi domestik ini terjadi di tengah periode ketika Bodo/Glimt menjadi sorotan. Klub tersebut telah menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sepakbola Eropa. Mewakili sebuah kota kecil berpenduduk hanya 50.000 jiwa, klub ini bangkit sejak promosi pada 2017 hingga menjuarai liga Norwegia empat kali dalam enam musim terakhir di bawah arahan Kjetil Knutsen. Kesuksesan itu membawa mereka ke fase liga Liga Champions dengan format baru, tempat mereka menguji kemampuan melawan sejumlah nama besar di Eropa, termasuk saat kalah tipis 4-3 dari Napoli.

Meski mendominasi kompetisi domestik, sang juara Norwegia kesulitan di kompetisi elite Eropa musim ini dan baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan. Mereka saat ini berada di papan bawah klasemen yang berisi 36 tim dan menghadapi tugas berat untuk lolos ke babak play-off, dengan laga melawan Manchester City dan Atletico Madrid masih menanti.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

Lihat Profil Penulis