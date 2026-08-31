Direktur umum SC Cambuur, Jesse Bergsma, kepada De Telegraaf memberikan kabar terbaru mengenai kondisi para korban dari insiden kembang api yang banyak dibicarakan saat melawan Feyenoord. Sang petinggi klub mengatakan bahwa salah satu dari mereka mengalami kerusakan pendengaran permanen.

Pada Minggu, 23 Agustus, suporter Feyenoord melemparkan kembang api ke arah, antara lain, penonton tuan rumah. Tujuh fan Cambuur mengalami cedera dan menderita luka bakar, gangguan pendengaran, serta cedera mata.

"Seorang pria berusia 41 tahun kini memiliki pendengaran seperti orang berusia 70 tahun dan dia sangat emosional menghadapinya," tutur Bergsma pada Minggu malam jelang laga melawan FC Twente yang akhirnya berakhir dengan kekalahan 1-4.

"Pada Sabtu kami mengadakan pertemuan dengan tujuh korban. Cedera mereka bervariasi dari luka ringan hingga gangguan pendengaran permanen. Itu benar-benar sangat serius."

"Pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mencegah insiden seperti ini pada masa depan. Tak seorang pun bisa menjanjikan jaminan 100 persen, jadi kami juga tidak. Kami akan memastikan keamanan dimaksimalkan. Kami telah belajar dari apa yang terjadi. Berdasarkan itu kami mengambil langkah-langkah tambahan."

Feyenoord, berbeda dengan kelompok suporter Rotterdam Radicals, dengan tegas mengambil jarak dari peristiwa di Stadion Kooi dan memutuskan tidak membawa suporter tandang untuk dua laga tandang berikutnya, melawan NEC (5 September) dan PEC Zwolle (13 September).

Bergsma juga menanggapi keputusan untuk melarang fan Twente masuk ke Stadion Kooi pada Minggu. Cambuur memutuskan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi peristiwa saat melawan Feyenoord dan kemudian mengambil langkah keras tersebut.

"Saya sepenuhnya memahami bahwa suporter Twente kecewa dan marah," kata Bergsma. "Mereka tidak ada kaitannya dengan ini dan ini bukan kesalahan mereka, tetapi sayangnya ini tidak bisa dihindari."

Kekalahan keempat secara beruntun juga tak mampu dihindari Cambuur, yang untuk sementara menjadi satu-satunya tim di Eredivisie yang belum meraih poin. Minggu depan, Minggu, klub asal Leeuwarden itu akan bertandang ke markas Telstar.