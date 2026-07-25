Kesedihan menyelimuti stadion "Spotify Camp Nou", setelah klub Barcelona pada hari Sabtu ini mengumumkan penghentian pekerjaan renovasi dan pembangunan yang tengah berlangsung di markas bersejarahnya, sebagai tanda berkabung atas kematian tragis salah seorang pekerja di lokasi proyek pada hari Jumat kemarin.

Suasana bising, pergerakan mesin yang tak henti, serta lalu-lalang para pekerja yang telah menjadi pemandangan biasa di sekitar stadion Katalan itu selama lebih dari 3 tahun kini menghilang, digantikan oleh keheningan penuh duka yang mencerminkan kondisi berkabung yang tengah dialami klub, bersama lebih dari seribu pekerja yang hadir setiap harinya di lokasi tersebut.

Detail insiden tragis

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", detail insiden menyakitkan ini bermula pada tengah hari Jumat, ketika salah seorang pekerja (berusia 54 tahun) mengalami benturan yang mematikan saat menjalankan pekerjaannya di lokasi pembangunan stadion "Les Corts".

Insiden kerja yang menewaskan ini merupakan yang pertama sejak dimulainya proses renovasi besar-besaran stadion pada Juni 2023.

Secara resmi, dan sesuai dengan protokol yang berlaku, kepolisian regional Katalonia, yang telah mengeluarkan pernyataan mengenai insiden tersebut, telah melaporkan detail insiden kerja itu kepada pengadilan penyelidikan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Langkah pribadi Laporta dan pernyataan resmi

Di sisi lain, Joan Laporta, presiden Barcelona, memutuskan untuk berkomunikasi secara pribadi dan langsung dengan keluarga pekerja yang meninggal untuk menyampaikan belasungkawa dan mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas musibah menyakitkan ini.

Klub Katalan itu mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun-akun resminya untuk menegaskan kondisi berkabung, yang berbunyi: "Barcelona sangat menyesalkan kematian pekerja yang kehilangan nyawanya kemarin dalam sebuah kecelakaan kerja yang terjadi saat berlangsungnya pekerjaan renovasi di Spotify Camp Nou".

Klub menambahkan dalam pernyataannya: "Kami ingin menyampaikan belasungkawa yang tulus serta menyampaikan seluruh dukungan dan kasih sayang kami kepada keluarga pekerja, teman-teman, dan rekan-rekannya. Presiden klub, Joan Laporta, akan menyampaikan belasungkawanya secara pribadi kepada keluarga dan menempatkan dirinya untuk membantu mereka atas nama seluruh institusi".

Masa depan proyek

Perlu dicatat bahwa pekerjaan renovasi besar di stadion "Spotify Camp Nou" pada bulan-bulan ini terfokus pada "cincin tekan" yang dikhususkan untuk menopang atap baru stadion.

Manajemen Barcelona berharap dapat melewati tahap ini dan menyelesaikan proyek serta menyerahkan stadion dengan wujud barunya yang telah rampung pada akhir tahun 2027.