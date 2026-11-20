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Saat bertandang ke Munich, Köln harus tampil tanpa dukungan ultras mereka. Penyebabnya adalah larangan yang ganjil.

Kelompok suporter aktif 1. FC Köln mengumumkan akan memboikot laga Bundesliga melawan FC Bayern pada Jumat malam.

Sesaat sebelum kick-off di Allianz Arena, Munich, Köln mengumumkan bahwa para ultras memutuskan tidak masuk stadion dan telah berangkat pulang. Penyebabnya adalah pembatasan perlengkapan suporter.

Pembatasan itu menyangkut jumlah bendera besar yang dapat dikibarkan di tribune tamu. Bayern hanya mengizinkan suporter Köln membawa maksimal lima bendera tersebut. Jumlah lebih banyak tidak dimungkinkan karena "ketentuan pihak berwenang". Menurut 1. FC Köln pada malam itu, kepulangan sekitar 400 suporter Köln dimulai "dengan tenang dan tanpa kendala".

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"Selalu menyakitkan ketika para suporter tidak hadir, terutama dalam laga tandang yang berat ini," kata pelatih kepala Köln, Rene Wagner, beberapa menit sebelum kick-off kepada Sky.

Pada pertandingan terakhir di Munich, sebagian besar kelompok suporter aktif juga absen. Ultras 'Wilden Horde' menghentikan perjalanan mereka pada Mei 2026 karena gedung klub mereka di Köln hangus terbakar.