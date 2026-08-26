Dalam langkah mengejutkan yang mengguncang kalangan sepak bola dan politik di Spanyol, Joan Laporta, presiden klub Barcelona, mengumumkan pembatalan acara penghormatan bagi para juara dunia yang sedianya digelar Kamis di Stadion Camp Nou, dan menggantinya dengan acara perayaan bendera kemerdekaan Catalunya "Estelada", dengan latar belakang serangan yang ia gambarkan sebagai "kejam dan tidak proporsional" yang dialami oleh seorang anggota klub di bawah umur di tangan Kepolisian Nasional Spanyol.

Keputusan Laporta yang diumumkannya hari Rabu ini datang menyusul peristiwa yang terjadi di Stadion Martinez Valero Minggu lalu, sebelum pertandingan Barcelona menghadapi Elche, di mana salah satu anggota klub yang masih di bawah umur menjadi korban serangan aparat kepolisian hanya karena membawa bendera kemerdekaan Catalunya.

Laporta mengecam apa yang terjadi dalam sebuah pernyataan bernada keras, menegaskan bahwa klub telah menghubungi keluarga korban untuk memberikan segala bentuk dukungan, dan menggambarkan pemandangan yang tersebar itu sebagai "mengejutkan".

Presiden klub Catalunya itu berkata: "Tidak akan ada penghormatan bagi para juara dunia, melainkan akan digelar perayaan bendera kemerdekaan Catalunya. Bendera ini mewakili pemikiran banyak pendukung Barcelona dan warga Catalunya, dan hal itu masuk dalam kerangka kebebasan berekspresi yang harus dihormati."

Laporta menambahkan sambil membela simbol Catalunya itu: "Spanyol mendefinisikan dirinya sebagai negara demokratis yang diatur oleh hukum, di mana kebebasan berekspresi merupakan hak dasar. Bendera kemerdekaan Catalunya mewakili aspirasi kami akan kebebasan, dan harus dikibarkan secara damai tanpa membahayakan keselamatan mereka yang membawanya."

Laporta menjelaskan bahwa keputusan membatalkan penghormatan itu datang "karena menggunakan sepak bola sebagai sumber konflik tidak menguntungkan siapa pun", sambil menegaskan bahwa kondisi tidak tepat untuk menggelar acara yang telah dijadwalkan di sela-sela pertandingan Kamis melawan Athletic Bilbao.

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Klub mengungkap bahwa mereka telah memberitahukan keputusan tersebut secara resmi kepada Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, seraya menunjukkan bahwa federasi "sepenuhnya memahami hal itu". Laporta mengakhiri pernyataannya dengan pesan yang jelas: "Sepak bola harus menjadi sarana pemersatu, bukan untuk menyulut konflik."

Terkait acara pengganti, Laporta menjelaskan bahwa perayaan bendera kemerdekaan itu tidak diselenggarakan oleh klub secara langsung, melainkan diselenggarakan oleh perkumpulan sipil Catalunya, yaitu "Omnium, ANC, dan Penyes", sebagai penegasan atas dimensi kerakyatan dari isu tersebut.

Klub Barcelona menuntut dibukanya penyelidikan segera dan penghukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu begitu kebenaran fakta dipastikan, dengan satu tujuan: "Agar para pendukung Barcelona dan warga Catalunya dapat membawa bendera Estelada tanpa membahayakan keselamatan fisik mereka."