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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Insiden Diomande picu kontroversi: Apakah pemain Valencia lolos dari kartu merah?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
Y. Diomande
Spanyol
Côte d’Ivoire

dalam duel yang sedang berlangsung di antara keduanya

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri dalam analisis situasi perwasitan mengakhiri perdebatan mengenai pelanggaran yang dilakukan pemain Valencia asal Argentina, Guido Rodriguez, terhadap bintang Real Madrid Yan Diomande, selama pertandingan kedua tim di Stadion Mestalla pada pekan ke-12 Liga Spanyol, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mendapatkan kartu merah langsung.

Situs tersebut menjelaskan bahwa Rodriguez melakukan pelanggaran dengan gaya "gunting", dalam upaya untuk memotong bola, namun Diomande berhasil menarik kakinya dengan cepat, tanpa mengalami keseleo atau menerima benturan yang bersifat permainan kasar, hal yang membuat situasi itu tidak sampai pada tingkat pengusiran langsung.

Meski menyingkirkan kelayakan kartu merah, "Archivo VAR" menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang layak diberi tendangan bebas, bahkan ketika Rodriguez berhasil menyentuh bola sebelum berbenturan dengan lawannya.

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