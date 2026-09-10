Pelatih Fenerbahce, Ismail Kartal, mengumumkan pengunduran dirinya secara langsung, menyusul hasil imbang 1-1 timnya melawan Roma, dalam laga pembuka kembalinya ke Liga Champions Eropa.

Jaringan berita Reuters menyiarkan pernyataan Kartal yang berusia 65 tahun, selama konferensi pers, di mana ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi tanpa pernah kembali, seraya menambahkan bahwa ia mengambil keputusan ini untuk memberi jalan bagi klub.

Beberapa menit setelah konferensi pers berakhir, presiden Fenerbahce, Aziz Yildirim, menyatakan bahwa Kartal tetap berada dalam jabatannya.

Yildirim menjelaskan, "Sejumlah suporter melemparkan sebuah botol ke arah kepala pelatih malam ini selama pertandingan. Ia terpengaruh oleh hal itu."

Ia menambahkan, "Saya baru saja berbicara dengan Ismail Kartal. Ia berbicara mengenai insiden botol tersebut, dan juga mengeluhkan tekanan yang dialaminya."

Ketika Yildirim ditanya apakah Kartal telah memberitahunya bahwa ia akan tetap dalam jabatannya, ia menjawab, "Tidak perlu ia mengatakan secara terbuka bahwa ia akan melanjutkan. Saya lebih tua darinya, dan saya menyuruhnya untuk melanjutkan tugasnya, dan urusan pun selesai. Kami adalah keluarga."

Kartal menghabiskan satu dekade sebagai pemain di barisan Fenerbahce, dan menangani klub tersebut pada musim 2014-2015, kemudian bertindak sebagai pelatih sementara pada musim 2021-2022, sebelum kembali mengemban tugas secara penuh pada musim 2023-2024.

Kartal menjadi asisten pelatih di Fenerbahce selama dua kali terakhir klub tersebut meraih gelar Liga Super Turki, sebelum kembali mengemban jabatannya untuk keempat kalinya pada Juni lalu.

Fenerbahce menempati posisi kedua di Liga Super Turki selama lima musim terakhir, dan pada musim ini berhasil mencapai fase liga Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya sejak 18 tahun.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora