Pertandingan ini dibayangi sebuah insiden dramatis pada menit ke-39, yang pada akhirnya membuat wasit Mathilde Demoncay harus mengakhiri tugasnya lebih cepat.

Pemicunya adalah sebuah pelanggaran terhadap penyerang Fortuna, Lequincio Zeefuik. Striker muda klub kasta tertinggi Belanda itu ditarik jerseinya oleh lawan dan kemudian bereaksi keras. Situasi pun dengan cepat berkembang menjadi keributan yang sulit dikendalikan, yang kemudian melibatkan semakin banyak pemain dari kedua tim.

Saat berupaya menenangkan situasi dan meredakan emosi yang memanas, sang wasit berada tepat di tengah kerumunan. Dalam momen itu, Demoncay kehilangan keseimbangan, terjatuh ke lapangan, dan mengalami gegar otak ringan. Setelah pergantian sisi, ia tak mungkin lagi melanjutkan tugasnya.

Dalam laga uji coba: wasit tumbang saat terjadi kerumunan pemain

Cedera yang dialami wasit memicu perubahan yang tidak biasa dalam perangkat pertandingan setelah jeda turun minum: salah satu hakim garis yang sebelumnya bertugas langsung mengambil alih kepemimpinan laga pada babak kedua dan memimpin pertandingan sampai selesai.

Untuk menutup kekosongan yang muncul di sisi lapangan, seorang penonton yang aktif sebagai wasit amatir spontan turun tangan dan mengambil alih bendera di garis lapangan untuk sisa pertandingan.

Sittard dan Metz segera memulai musim

Secara hasil, duel ini berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk tim asal Prancis. Bagi tim Sittard yang dilatih Danny Buijs, pertemuan ini menjadi laga uji coba kedua dari terakhir dalam persiapan pramusim panas mereka.

Jumat mendatang, Sittard akan menjalani gladi bersih melawan wakil Siprus, APOEL Nicosia, sebelum memulai Eredivisie pada 8 Agustus lewat laga tandang ke markas PSV Eindhoven.

Metz, di sisi lain, akan menghadapi 1. FC Kaiserslautern pada 1 Agustus. Musim Ligue 2 untuk klub tersebut dimulai sepekan kemudian dengan laga kandang melawan EA Guingamp.