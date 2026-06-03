Insiden besar: AS dengan tegas menolak masuknya pemain yang telah 86 kali membela tim nasional di perbatasan

Pemain timnas Swiss Breel Embolo tidak dapat masuk ke Amerika Serikat. ESTA-nya (izin perjalanan elektronik wajib bagi wisatawan yang ingin bepergian ke Amerika Serikat tanpa visa) tidak disetujui, demikian dilaporkan Politico.

Embolo dipilih oleh pelatih nasional Murat Yakin untuk Piala Dunia di Amerika Serikat dan Meksiko. Tim nasional Swiss berangkat ke San Diego pada Selasa untuk turnamen tersebut, namun Embolo tetap tinggal di hotel.

Asosiasi Sepak Bola Swiss mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa permohonan ESTA-nya telah disetujui pada pagi hari itu, tetapi tak lama kemudian permohonan tersebut kembali 'diteliti lebih lanjut'.

Politico melaporkan alasan mengapa Embolo tidak bisa begitu saja masuk ke negara tersebut. Penyerang yang bermain untuk klub Prancis Stade Rennes ini pernah memiliki masalah hukum di masa lalu.

Sebuah pengadilan Swiss menjatuhkan vonis padanya pada 2023 karena mengancam seseorang saat ia berusia 21 tahun. Banding yang diajukan sang pesepakbola ditolak pada September lalu.

Pada Juni 2025, saat bandingnya masih berjalan, ia sempat berkunjung ke AS. Ia bahkan mencetak gol saat Swiss mengalahkan AS 4-0 dalam pertandingan persahabatan.

Saat ini, pemain yang telah 86 kali membela tim nasional ini berada di hotel tim di bandara Zurich, di mana ia membagikan tanda tangan kepada para penggemar. Belum diketahui apakah ia nantinya masih bisa berangkat ke Amerika.