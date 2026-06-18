Inovasi yang tidak biasa dalam sesi latihan para penjaga gawang tim nasional Arab Saudi

Staf teknis tim nasional Saudi menerapkan metode latihan yang inovatif dan tidak biasa, yaitu dengan membasahi area gawang menggunakan air dan sabun untuk meningkatkan kecepatan reaksi para penjaga gawang.

Hal ini terjadi selama sesi latihan yang digelar tim nasional pada hari Kamis di kota Austin, Amerika Serikat, sebagai persiapan menghadapi Spanyol pada Minggu mendatang dalam pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa pada seperempat pertama sesi latihan terbuka tersebut, pelatih kiper terlihat membentangkan permadani putih di depan garis enam yard, lalu membasahinya dengan campuran air dan sabun.

Setelah itu, bola-bola diarahkan untuk memantul di permukaan yang basah, sehingga membuatnya tergelincir dan mengubah arahnya secara tiba-tiba, dalam latihan yang bertujuan menguji kemampuan kiper dalam menghadapi bola-bola yang menipu serta meningkatkan reaksi mereka.

Sebelum sesi latihan dimulai di lapangan “Q2”, pelatih asal Yunani, Georgios Donis, mengadakan pertemuan singkat dengan para pemain yang berlangsung kurang dari lima menit, hanya dihadiri oleh staf teknis.

Sesi latihan tersebut mencakup pemanasan, penguasaan bola, serta aspek taktis khusus untuk pertandingan melawan Spanyol, sebelum diakhiri dengan simulasi pertandingan yang intens.

Tim nasional dijadwalkan akan menjalani sesi latihan tertutup sepenuhnya pada hari Jumat, sebelum kemudian bertolak ke kota Atlanta di negara bagian Georgia untuk menghadapi juara Eropa.

Perlu dicatat bahwa “Al-Akhdar” Saudi memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada dini hari Selasa lalu.