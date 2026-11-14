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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Mohamed Saeed
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“Inilah yang dilakukan pers!” Thomas Tuchel membalas Luis de la Fuente terkait polemik protokol rasisme jelang duel Inggris melawan Spanyol di Nations League

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Thomas Tuchel merespons keras pelatih Spanyol Luis de la Fuente saat ketegangan meningkat menjelang laga krusial Inggris di Nations League yang akan digelar di Metropolitano. Pelatih Inggris itu mengungkapkan kekesalannya setelah komentarnya mengenai protokol antirasisme disampaikan kepada de la Fuente, yang kemudian memicu perbedaan pendapat tajam di depan publik antara kedua pelatih.

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Tuchel geram dengan narasi media

Persiapan menjelang laga penting England melawan Spanyol dibayangi perang kata-kata antara kedua pelatih terkait rasisme. "Ya, itu sangat penting. Karena saya menjawab sebuah pertanyaan dengan sangat sopan, lalu Anda bergegas memberi tahu pelatih Anda bahwa saya mengatakan hal itu. Saya menjawab pertanyaan dengan sopan. Saya tidak pernah mengharapkan terjadinya tindakan rasisme. Ruang ganti adalah tempat yang paling jauh dari rasisme. Inilah yang seharusnya tidak terjadi, tetapi justru dilakukan pers," jelas Tuchel dalam konferensi pers sebelum menghadapi Spanyol.

Ia melanjutkan, "Saya menyampaikan sebuah pesan. Namun, pesan itulah yang telah dipelintir. Saya selalu mengharapkan suasana yang saling menghormati. Tentu saja saya berharap para suporter mendukung tim mereka, tetapi saya tidak mengharapkan rasisme terjadi di mana pun. Saya orang pertama yang akan menentang tindakan seperti ini. Ketika mereka bertanya apa yang akan terjadi jika itu terjadi, saya mengatakan akan menjelaskan protokolnya. Hanya itu. Namun besok, hal itu akan melakukan apa yang selalu dilakukannya, yaitu menyatukan."

Mengejar dominasi Spanyol

Spain Training & Press ConferenceGetty Images

Di lapangan, England menghadapi tantangan besar melawan tim yang telah menjadi tolok ukur keunggulan di level internasional. De la Fuente telah membawa Spanyol melalui periode bersejarah, dan baru-baru ini ia mengatakan skuadnya memiliki rasa kekeluargaan yang menyatukan kami di luar tugas profesional. Tuchel mengakui besarnya tantangan tersebut. Menurutnya, Spanyol saat ini tampak nyaris "tak terkalahkan" setelah meraih banyak trofi belakangan ini dan menunjukkan konsistensi luar biasa di Nations League.

Meski Spanyol sebagai juara Eropa tampak begitu tangguh, Tuchel tetap yakin skuadnya memiliki kualitas untuk membuat kejutan. Ia menunjuk tipisnya selisih dalam pertemuan mereka sebelumnya di Wembley sebagai bukti bahwa jarak antara kedua tim semakin mengecil. "Spanyol tampak tak terkalahkan. Mereka sedang menjalani periode yang mengesankan. Mereka telah memenangkan banyak gelar. Kami akan berusaha menghentikan rentetan itu dan mengalahkan mereka. Dua kekuatan sepakbola dunia akan saling berhadapan, dan kami sedang dalam kondisi bagus. Kami nyaris berhasil di Wembley," jelas mantan pelatih Chelsea itu dalam sesi media jelang pertandingan.

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Peran kepemimpinan Kane dan Bellingham

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sosok penting bagi harapan England untuk meraih kemenangan yang menegaskan kualitas mereka. Keduanya tampil di level tertinggi sepakbola klub musim ini. Tuchel segera mengesampingkan pentingnya penghargaan individu seperti Ballon d'Or dan memilih berfokus pada pengaruh kedua bintang tersebut terhadap tim secara keseluruhan.

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15 Nov 2026

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Tuchel juga membahas hambatan mental yang harus diatasi England untuk mengalahkan negara-negara elite dunia di turnamen besar. Ia mengakui bahwa "seragam England membawa beban berat", tetapi menegaskan timnya mampu memenangi trofi besar dalam waktu dekat. "Dia sangat penting. Dia pemimpin yang memberi teladan, panutan bagi semua orang. Dia membantu menghubungkan berbagai bagian dalam permainan. Dia banyak terlibat untuk membawa bola ke wilayah lawan. Dan ya, tentu saja, saya sangat yakin kami bisa memenangi turnamen besar. Saya meyakininya sebelum Piala Dunia dan tidak berhenti meyakininya setelah itu. Tersingkir di semifinal menyakitkan bagi semua orang, tetapi keinginan untuk terus berkembang tetap ada," pungkas Tuchel.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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