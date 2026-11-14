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Thomas Tuchel merespons keras pelatih Spanyol Luis de la Fuente saat ketegangan meningkat menjelang laga krusial Inggris di Nations League yang akan digelar di Metropolitano. Pelatih Inggris itu mengungkapkan kekesalannya setelah komentarnya mengenai protokol antirasisme disampaikan kepada de la Fuente, yang kemudian memicu perbedaan pendapat tajam di depan publik antara kedua pelatih.

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Tuchel geram dengan narasi media

Persiapan menjelang laga penting England melawan Spanyol dibayangi perang kata-kata antara kedua pelatih terkait rasisme. "Ya, itu sangat penting. Karena saya menjawab sebuah pertanyaan dengan sangat sopan, lalu Anda bergegas memberi tahu pelatih Anda bahwa saya mengatakan hal itu. Saya menjawab pertanyaan dengan sopan. Saya tidak pernah mengharapkan terjadinya tindakan rasisme. Ruang ganti adalah tempat yang paling jauh dari rasisme. Inilah yang seharusnya tidak terjadi, tetapi justru dilakukan pers," jelas Tuchel dalam konferensi pers sebelum menghadapi Spanyol.

Ia melanjutkan, "Saya menyampaikan sebuah pesan. Namun, pesan itulah yang telah dipelintir. Saya selalu mengharapkan suasana yang saling menghormati. Tentu saja saya berharap para suporter mendukung tim mereka, tetapi saya tidak mengharapkan rasisme terjadi di mana pun. Saya orang pertama yang akan menentang tindakan seperti ini. Ketika mereka bertanya apa yang akan terjadi jika itu terjadi, saya mengatakan akan menjelaskan protokolnya. Hanya itu. Namun besok, hal itu akan melakukan apa yang selalu dilakukannya, yaitu menyatukan."

Mengejar dominasi Spanyol

Getty Images

Di lapangan, England menghadapi tantangan besar melawan tim yang telah menjadi tolok ukur keunggulan di level internasional. De la Fuente telah membawa Spanyol melalui periode bersejarah, dan baru-baru ini ia mengatakan skuadnya memiliki rasa kekeluargaan yang menyatukan kami di luar tugas profesional. Tuchel mengakui besarnya tantangan tersebut. Menurutnya, Spanyol saat ini tampak nyaris "tak terkalahkan" setelah meraih banyak trofi belakangan ini dan menunjukkan konsistensi luar biasa di Nations League.

Meski Spanyol sebagai juara Eropa tampak begitu tangguh, Tuchel tetap yakin skuadnya memiliki kualitas untuk membuat kejutan. Ia menunjuk tipisnya selisih dalam pertemuan mereka sebelumnya di Wembley sebagai bukti bahwa jarak antara kedua tim semakin mengecil. "Spanyol tampak tak terkalahkan. Mereka sedang menjalani periode yang mengesankan. Mereka telah memenangkan banyak gelar. Kami akan berusaha menghentikan rentetan itu dan mengalahkan mereka. Dua kekuatan sepakbola dunia akan saling berhadapan, dan kami sedang dalam kondisi bagus. Kami nyaris berhasil di Wembley," jelas mantan pelatih Chelsea itu dalam sesi media jelang pertandingan.

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Peran kepemimpinan Kane dan Bellingham

Getty Images

Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sosok penting bagi harapan England untuk meraih kemenangan yang menegaskan kualitas mereka. Keduanya tampil di level tertinggi sepakbola klub musim ini. Tuchel segera mengesampingkan pentingnya penghargaan individu seperti Ballon d'Or dan memilih berfokus pada pengaruh kedua bintang tersebut terhadap tim secara keseluruhan.

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Tuchel juga membahas hambatan mental yang harus diatasi England untuk mengalahkan negara-negara elite dunia di turnamen besar. Ia mengakui bahwa "seragam England membawa beban berat", tetapi menegaskan timnya mampu memenangi trofi besar dalam waktu dekat. "Dia sangat penting. Dia pemimpin yang memberi teladan, panutan bagi semua orang. Dia membantu menghubungkan berbagai bagian dalam permainan. Dia banyak terlibat untuk membawa bola ke wilayah lawan. Dan ya, tentu saja, saya sangat yakin kami bisa memenangi turnamen besar. Saya meyakininya sebelum Piala Dunia dan tidak berhenti meyakininya setelah itu. Tersingkir di semifinal menyakitkan bagi semua orang, tetapi keinginan untuk terus berkembang tetap ada," pungkas Tuchel.