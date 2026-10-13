"Inilah tujuannya": Flick ungkap alasan keputusan mengejutkannya saat melawan Galatasaray

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Pelatih asal Jerman itu menentang ekspektasi

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Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkap alasan keputusannya memainkan Dani Olmo di posisi false nine saat menghadapi Galatasaray dari Turki, Selasa malam ini pada matchday kedua fase liga Liga Champions.

Flick menepis prediksi, setelah menolak mengandalkan pemain Brasil Gabriel Jesus sebagai penyerang murni untuk menutup absennya rekan senegaranya, Raphinha, yang cedera. Dia lebih memilih memainkan Dani Olmo sebagai false nine.

Simak susunan lengkap Barcelona untuk laga melawan Galatasaray.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar Plus" sebelum pertandingan, yang dikutip surat kabar Spanyol "AS", Flick mengatakan bahwa laga melawan klub Turki itu tidak akan mudah, mengingat tekanan yang diperkirakan akan diberikan oleh tuan rumah. Namun dia menegaskan keyakinan Barcelona pada kemampuannya menghadapi situasi tersebut.

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Flick menjelaskan alasan mengandalkan Olmo

Mengenai keputusan menurunkan Dani Olmo di posisi penyerang untuk menutup absennya Raphinha, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Itulah alasan saya memutuskan memainkan Olmo hari ini. Dia bisa menjaga dan mengontrol bola, dan itulah tujuannya."

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Dia menambahkan: "Kami juga tahu bahwa kami perlu mengatur menit bermain para pemain dan beban fisik mereka, terutama karena pertandingan berikutnya akan berlangsung pada Sabtu atau Minggu. Karena itu kami harus menanganinya dengan bijak."

Flick memperkirakan laga sulit

Mengenai atmosfer yang dinanti di stadion Galatasaray, Flick berkata: "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Dari semua pertandingan yang telah kami analisis sebelumnya, kami tahu mereka akan menekan kami. Tapi kami percaya pada diri sendiri, karena tekanan dan kemampuan menghadapinya adalah salah satu senjata kami."

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Flick bicara soal Lamine Yamal dan rotasi

Mengenai kemungkinan mengistirahatkan Lamine Yamal, Flick menyebut bahwa pemain berkelas dunia biasanya tidak mudah mendapatkan waktu istirahat, sambil menjelaskan bahwa staf kepelatihan memahami kondisi saat ini dan pentingnya mengelola keikutsertaan para pemain.

Dia menambahkan: "Bagi saya dan para pemain, tampil di Liga Champions adalah hal yang sangat penting. Saya pikir Barcelona belum pernah meraih awal seperti ini dalam 19 tahun terakhir, dan itu memberi kami kepercayaan diri."

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Flick: Target kami menjuarai gelar, bukan membuat sejarah

Mengenai ambisi Barcelona pada musim ini, pelatih Jerman itu menegaskan bahwa targetnya bukan mencatatkan angka-angka historis, melainkan lebih terfokus pada meraih trofi.

Dia berkata: "Kami ingin terus bekerja dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan sejauh ini. Ini bukan soal membuat sejarah, yang lebih penting adalah menjuarai gelar dan terus bekerja."

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Barcelona berharap dapat melanjutkan awal positifnya di Liga Champions, dengan mengandalkan pendekatan Flick yang berbasis penguasaan bola dan tekanan, dalam laga yang diperkirakan akan menghadirkan tantangan fisik dan taktis bagi tim Catalunya itu.