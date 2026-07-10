“Inilah, teman-teman, Inggris” - Sammy Virji dan MUNDIAL memadukan musik dan sepak bola dalam kolaborasi kaos terbaru

Itu Virji, kan?

MUNDIAL telah berkolaborasi dengan pencipta lagu hits, DJ, dan sosok serba bisa yang asyik, Sammy Virji, untuk menciptakan kaos sepak bola yang merayakan esensi terbaik menjadi orang Inggris.

Lahir di London dan dibesarkan di Witney, Virji memiliki musik dan sepak bola mengalir dalam darahnya. Ayahnya, seorang pemain trombon, bahkan pernah tampil dalam album ikonik Lauryn Hill, *The Miseducation of Lauryn Hill*. Sementara itu, Virji tumbuh besar dikelilingi oleh musik, permainan sepak bola di halaman, dan kecintaan yang mendalam terhadap Arsenal.

Ketertarikan-ketertarikan tersebut pada akhirnya menjadi tak terpisahkan.

Dari Motown hingga UK garage

Pendidikan musik Virji mencakup mulai dari Michael Jackson dan Motown hingga dubstep dan bassline, yang mulai ia produksi saat masih kuliah. Ia akhirnya menemukan tempatnya di UK garage, sebuah genre yang terbentuk dari perpaduan suara dan budaya, mulai dari radio bajakan dan rave hingga dancehall.





Mundial





Genre ini sangat cocok bagi seorang musisi muda Asia Selatan yang tumbuh besar di West Oxfordshire. Garage selalu menjadi genre yang mampu menyatukan berbagai orang, pengaruh, dan identitas. Lebih dari segalanya, ini adalah musik yang terasa terbuka terhadap berbagai kemungkinan.

Karya Virji sendiri membawa energi yang sama. Karyanya penuh kegembiraan, tak terduga, dan dirancang untuk membuat orang bergoyang.

Dua kaus yang sarat dengan detail

Dua kaus yang diciptakan oleh Sammy Virji dan MUNDIAL telah dirancang untuk menangkap perasaan tersebut.

Tersedia dalam warna biru dan hitam, keduanya menampilkan lencana bordir, gambar singa raksasa di bagian depan, serta koleksi “Easter eggs” dan detail tersembunyi. Label produser dan slogan Virji dicetak di bagian belakang, melengkapi dua desain yang berani, cemerlang, dan tak diragukan lagi merupakan karyanya.

Keduanya menyatukan dua kecintaan besar yang telah menemani Virji sepanjang hidupnya: musik dan sepak bola.





Mundial





Baik saat ia berkolaborasi dengan artis seperti Flowdan dan Skepta maupun saat menjadi DJ dalam parade perayaan gelar juara Arsenal dengan senyum lebar di wajahnya, kedua dunia tersebut tak pernah jauh satu sama lain. Kolaborasi ini akhirnya menyatukan keduanya dalam satu kaos.

Inilah Inggris

Tutup mata Anda dan bayangkan Inggris. Apa yang Anda lihat?

Apakah Shakespeare, kota-kota pasar, dan aliran sungai desa yang tenang? Apakah aroma Spice Grill saat kamu keluar dari Shadwell Overground, cahaya toko minuman di seberang jalan, atau bunyi lonceng sepeda Lime yang memberitahumu bahwa kamu akan segera sampai di suatu tempat dengan sangat cepat?

Apakah itu musik jungle, musik garage, dan memberi makan anjing-anjingmu?

Inggris tidak bisa diwakili oleh satu suara, gambar, tempat, atau identitas saja. Inggris adalah semua hal itu sekaligus. Bagi MUNDIAL dan Virji, kaos-kaos ini merayakan perpaduan antara orang-orang, budaya, komunitas, dan pengaruh yang menjadikan negara ini seperti sekarang.





Mundial





Ini adalah kaos Inggris yang cocok dipakai saat menonton Jude Bellingham kembali menampilkan permainan kelas dunia, melintasi jalanan, dan tak terelakkan, mengangkat beberapa gelas bir ke udara.

Inilah, teman-teman, Inggris.

Inilah Sammy Virji x MUNDIAL.