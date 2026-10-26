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Bek Barcelona Joao Cancelo menegaskan timnya tampil lebih baik daripada Real Madrid meski kalah 2-1 pada pengujung laga El Clasico. Pemain timnas Portugal itu meminta rekan-rekan setimnya meningkatkan kontrol bola, seraya menyatakan keyakinan penuh menjelang pertandingan melawan Alaves.

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Cancelo bela penampilan tim setelah kekalahan menyakitkan di kandang

Bek sayap Barcelona Joao Cancelo membela penampilan timnya setelah kalah 2-1 dari Real Madrid di Spotify Camp Nou. Cancelo, yang bergeser ke posisi bek kanan menyusul cedera yang dialami Xavi Espart pada awal pertandingan, menegaskan Barcelona menciptakan peluang yang lebih jelas sepanjang laga.

Raphinha mencetak satu-satunya gol Barcelona sebelum gol Kylian Mbappe pada menit-menit akhir memastikan kemenangan Madrid.

Hasil itu menjadi kekalahan pertama Barcelona di kompetisi domestik musim ini.

Bek Barcelona nilai Real Madrid manfaatkan sedikit celah

Berbicara kepada DAZN, Cancelo menilai skor akhir tidak mencerminkan penampilan Barcelona di lapangan. "Menurut saya, kami tim yang lebih baik, tetapi inilah Real Madrid; mereka menciptakan sedikit peluang dan mereka mencetak gol," kata Cancelo.

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"Saya pikir secara keseluruhan kami tim yang lebih baik, tetapi kami harus bangkit."

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"Ada banyak momen ketika kami ingin menekan tinggi... dan ada saat-saat lain ketika kami perlu lebih mengendalikan permainan lewat penguasaan bola, yang merupakan keunggulan kami," tambahnya.

Bek sayap minta tim lebih mengendalikan penguasaan bola

Cancelo meminta rekan-rekan setimnya berfokus pada kekuatan utama mereka agar lawan tidak bisa memanfaatkan ruang terbuka lewat serangan balik. "Kami perlu lebih banyak menguasai bola, mengalirkannya, dan menciptakan peluang, meskipun kami sudah menciptakan lebih banyak peluang daripada Real Madrid," jelas Cancelo.

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Meski mengalami kekalahan, bek asal Portugal itu menyerukan persatuan.

"Kami tim yang rendah hati, kami suka bekerja keras," ujarnya.

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Barcelona langsung alihkan fokus ke laga melawan Alaves

Cancelo menegaskan skuadnya kini sepenuhnya berfokus untuk meraih tiga poin pada pertandingan berikutnya.

"Para pemain sudah fokus untuk bangkit melawan Alaves, dan itulah yang akan kami lakukan," pungkas Cancelo.

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Barcelona menjamu Alaves di Camp Nou pada Sabtu dengan target memperkuat posisi mereka di puncak klasemen.